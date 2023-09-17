https://sputnikarabic.ae/20230917/نتنياهو-يعقب-على-استبعاد-إيران-للمفتشين-الدوليين-طهران-تنتهك-التزاماتها-كافة-1081129747.html
نتنياهو يعقب على استبعاد إيران للمفتشين الدوليين: طهران تنتهك التزاماتها كافة
نتنياهو يعقب على استبعاد إيران للمفتشين الدوليين: طهران تنتهك التزاماتها كافة
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على "قرار إيران استبعاد ثلث المراقبين الدوليين عن منشآتها النووية". 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T18:15+0000
2023-09-17T18:15+0000
2023-09-17T18:15+0000
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وقال نتنياهو إن "إسرائيل غير متفاجئة من تصرفات إيران، التي تثبت أنها تنتهك جميع التزاماتها تجاه المجتمع الدولي وتنوي التسلح بأسلحة نووية"، على حد قوله، حسب قناة "I24NEWS" الإسرائيلية.وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس السبت، أن إيران أبلغت الوكالة بسحب تصاريح عدد من مفتشي الوكالة لديها، حيث يتولى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالعمل في إيران، مهام التحقق في إطار اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "الإجراء الإيراني الأخير بشأن إبلاغ إيران الوكالة بسحب تصاريح عدد من مفتشي الوكالة لديها، يستند إلى الحقوق السيادية الإيرانية المنصوص عليها".وأوضحت أن تلك الحقوق الإيرانية منصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربة عن أسف طهران من أن "الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا، ورغم تعامل إيران الإيجابي والبنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعمل على تعكير أجواء التعاون بين طهران والوكالة وتستغل مجلس الحكام لخدمة أهدافها السياسية"، محذرة من عواقب هذا الاستغلال.يشار إلى أن محادثات إحياء "الاتفاق النووي"، الموقع بين طهران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، من جهة أخرى، تعثرت بسبب عدم التوافق مع واشنطن على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وفي السياق نفسه، وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230916/إيران-تعلق-على-بيان-غروسي-بشأن-تصاريح-مفتشي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لديها-1081105264.html
https://sputnikarabic.ae/20230916/غروسي-إيران-ألغت-عددا-من-تصاريح-مفتشي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لديها-1081104013.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
نتنياهو يعقب على استبعاد إيران للمفتشين الدوليين: طهران تنتهك التزاماتها كافة
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علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على "قرار إيران استبعاد ثلث المراقبين الدوليين عن منشآتها النووية".
وقال نتنياهو إن "إسرائيل غير متفاجئة من تصرفات إيران، التي تثبت أنها تنتهك جميع التزاماتها تجاه المجتمع الدولي وتنوي التسلح بأسلحة نووية"، على حد قوله، حسب قناة
"I24NEWS" الإسرائيلية.
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي
، أمس السبت، أن إيران أبلغت الوكالة بسحب تصاريح عدد من مفتشي الوكالة لديها، حيث يتولى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالعمل في إيران، مهام التحقق في إطار اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "الإجراء الإيراني الأخير بشأن إبلاغ إيران الوكالة بسحب تصاريح عدد من مفتشي الوكالة لديها، يستند إلى الحقوق السيادية
الإيرانية المنصوص عليها".
وأوضحت أن تلك الحقوق الإيرانية منصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربة عن أسف طهران من أن "الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا، ورغم تعامل إيران الإيجابي والبنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعمل على تعكير أجواء التعاون بين طهران والوكالة وتستغل مجلس الحكام لخدمة أهدافها السياسية"، محذرة من عواقب هذا الاستغلال.
يشار إلى أن محادثات إحياء "الاتفاق النووي"، الموقع بين طهران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، من جهة أخرى، تعثرت بسبب عدم التوافق مع واشنطن
على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وفي السياق نفسه، وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.