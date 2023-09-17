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https://sputnikarabic.ae/20230917/وزير-الخارجية-السعودي-يؤكد-للمبعوث-الأممي-التزام-بلاده-بتحقيق-حل-سياسي-للأزمة-السورية-1081137100.html
وزير الخارجية السعودي يؤكد للمبعوث الأممي التزام بلاده بتحقيق حل سياسي للأزمة السورية
وزير الخارجية السعودي يؤكد للمبعوث الأممي التزام بلاده بتحقيق حل سياسي للأزمة السورية
التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم الأحد، بالمبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك،... 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T22:45+0000
2023-09-17T22:45+0000
وزير الخارجية السعودي
أخبار سوريا اليوم
مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
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ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الأمير فيصل بن فرحان ناقش خلال هذا اللقاء تطورات الحل السياسي للأزمة في سوريا، بالإضافة إلى بحث جهود المملكة والأمم المتحدة المشتركة في هذا السياق، مشيرة إلى متابعة نتائج القمة العربية التي عُقدت في جدة.وشدد الأمير فيصل بن فرحان على التزام المملكة ببذل كل جهد ممكن لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، ويسهم في تحقيق الرخاء والتقدم لشعب سوريا الشقيق.
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وزير الخارجية السعودي, أخبار سوريا اليوم, مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
وزير الخارجية السعودي, أخبار سوريا اليوم, مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

وزير الخارجية السعودي يؤكد للمبعوث الأممي التزام بلاده بتحقيق حل سياسي للأزمة السورية

22:45 GMT 17.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم الأحد، بالمبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الأمير فيصل بن فرحان ناقش خلال هذا اللقاء تطورات الحل السياسي للأزمة في سوريا، بالإضافة إلى بحث جهود المملكة والأمم المتحدة المشتركة في هذا السياق، مشيرة إلى متابعة نتائج القمة العربية التي عُقدت في جدة.
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وشدد الأمير فيصل بن فرحان على التزام المملكة ببذل كل جهد ممكن لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، ويسهم في تحقيق الرخاء والتقدم لشعب سوريا الشقيق.
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