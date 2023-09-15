https://sputnikarabic.ae/20230915/أمر-مبشر-خبراء-يعلقون-على-توصية-اتحاد-غرف-التجارة-العربية-برفع-العقوبات-عن-سوريا-1081067065.html

"أمر مبشر"... خبراء يعلقون على توصية اتحاد الغرف العربية برفع العقوبات عن سوريا

"أمر مبشر"... خبراء يعلقون على توصية اتحاد الغرف العربية برفع العقوبات عن سوريا

وافق مجلس اتحاد الغرف العربية بالإجماع على تبني توصية اتحاد غرف التجارة السورية، برفع العقوبات القسرية الجائرة أحادية الجانب عن سوريا، ليتم رفعها إلى كل من... 15.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-15T12:16+0000

2023-09-15T12:16+0000

2023-09-15T12:20+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

اقتصاد

تقارير سبوتنيك

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102450/87/1024508722_0:193:3369:2088_1920x0_80_0_0_1ff54b9a9f5b3d8cb6cf796f7667e64e.jpg

بحضور 17 دولة عربية شاركت في اجتماعات الدورة الـ 134 لمجلس اتحاد الغرف العربية، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، وتمت فيه مناقشة آليات تفعيل دور الغرف العربية المشتركة في خدمة قطاع الأعمال العربي، وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية ودول أوروبا والأمريكيتين."أمر مبشر أن يجتمع العرب على قرار لمصلحة الشعب السوري"وصف أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين السورية، الدكتور أحمد أديب أحمد، هذه الموافقة بالأمر المبشر، قائلا: "قد يكون مبشرًا بالخير أن يجتمع العرب على قرار لمصلحة الشعب السوري بخصوص توصية رفع العقوبات الاقتصادية الجائرة بحق سوريا، ونتمنى على الحكومات العربية أن تلتزم وتدعم هذه التوصية قولًا وفعلًا، لما ينتج رفع العقوبات الاقتصادية من نتائج إيجابية بحق الشعب السوري المحاصر منذ اثني عشر عامًا، والذي يعاني من تداعيات حرب إرهابية عالمية شنت على بلده دون أي ذنب له".مضيفا: "إن رفع العقوبات سيسمح بدخول المواد المذكورة بأسعار السوق الطبيعية، لا بأسعار مضاعفة تحمل في مضمونها مخاطرات إيصالها بشكل غير نظامي يلتف على العقوبات فيزيد على أسعارها أعباء إضافية يتحملها المستهلك النهائي، كما سيسمح ذلك بتوفر مزيج كبير جدًا من المنتجات المتنافسة فيما بينها، بما يؤثر على كسر الاحتكار وانخفاض الأسعار نتيجة المنافسة".مختتما بأن "رفع العقوبات سيسهم بتنشيط حركة السياحة وحركة العبور والاستثمار الأجنبي في سوريا، بما ينهض بالاقتصاد السوري ويرفع من معدلات النمو الاقتصادي"."تكثيف مشاركات وفود سوريا في منتديات الجامعة العربية سيؤدي لرفع العقوبات"من جهته، قال ذوالفقار عبود، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة طرطوس السورية، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "تكثيف المشاركات السورية في المنتديات واللقاءات والمؤتمرات الخاصة بالجامعة العربية سيأتي بثماره في النهاية نتيجة الضغط بالتالي رفع العقوبات عن الشعب السوري".مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود الداعية لرفع العقوبات عن الشعب السوري، الذي يعاني من وضع اقتصادي سيء يضاف إلى تداعيات الزلزال المدمر في 6 فبراير/ شباط الماضي، بالإضافة للأزمة الاقتصادية الحالية والحرب التي استمرت لاكثر من 12 سنة، بحسب قوله.وهذه كلها أسباب تدعوا لرفع الحظر عن الشعب السوري الذي صبر وصمد كل فترة هذه الحرب، بحسب قوله.

https://sputnikarabic.ae/20230808/الخزانة-الأمريكية-تعفي-المعاملات-المتعلقة-بالجهود-الإنسانية-في-سوريا-من-قائمة-العقوبات-1080013002.html

https://sputnikarabic.ae/20230301/عضو-مجلس-الشعب-السوري-لـ-سبوتنيك-رفع-العقوبات-على-سوريا-وهمي-وواشنطن-عمقت-جراحنا-1074170135.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, اقتصاد, تقارير سبوتنيك, حصري