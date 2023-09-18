https://sputnikarabic.ae/20230918/إسرائيل-إدراج-تل-السلطان-في-قائمة-التراث-العالمي-دليل-على-استغلال-الفلسطينيين-لليونسكو-وتسييسها-1081150151.html
إسرائيل: إدراج تل السلطان في قائمة التراث العالمي دليل على استغلال الفلسطينيين لليونسكو وتسييسها
إسرائيل: إدراج تل السلطان في قائمة التراث العالمي دليل على استغلال الفلسطينيين لليونسكو وتسييسها
عبرت إسرائيل عن رفضها لقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بإدراج موقع تل السلطان في مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية، على قائمة التراث... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T10:06+0000
2023-09-18T10:06+0000
2023-09-18T10:06+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
العالم العربي
اليونسكو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081144980_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_2ce0f4b3e0d8ae674dbcaa2bd6d32cc0.jpg
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "على الرغم من رسالة الأمين العام للجنة التراث التابعة لـ"يونسكو"، والتي تفصل بين تسجيل موقع ما قبل التاريخ والمواقع اليهودية والمسيحية في المنطقة، ورغم الجهود الكثيرة والمخلصة التي تبذلها الأمينة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، لموازنة القرار، تعتبر وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القرار الذي تم اتخاذه اليوم هو علامة أخرى على استغلال الفلسطينيين لـ"يونسكو" وتسييس المنظمة"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، أعلنت عن إدراج موقع "تل السلطان" في مدينة أريحا القديمة في فلسطين على لائحة التراث العالمي.وكتبت المنظمة في صفحتها على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "لقد أدرجنا للتو أريحا القديمة في فلسطين في قائمة المواقع المحمية لليونسكو".وأشار مساعد المدير العام للثقافة في اليونسكو، إرنستو أوتون، إلى أنه "تم إدراج الموقع في القائمة بعد ثلاث سنوات من النظر، وخلال هذه الفترة لم تعرب أي دولة طرف عن أي اعتراضات".وأكد أوتون: "لم يتم العثور على بقايا مناطق يهودية أو مسيحية في الموقع هذا مكان يحوي بقايا ما قبل التاريخ".وتعتبر أريحا واحدة من أقدم المدن في العالم، إذ يوجد في الجزء الشمالي الغربي من أريحا الموقع الأثري "تل السلطان" مع أنقاض المباني من الألفية الحادية عشرة قبل الميلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230918/تل-السلطان-في-أريحا-القديمة-ضمن-قائمة-اليونسكو-1081143520.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081144980_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b67142f21ef6709fc76efc0fb2877f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, اليونسكو
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, اليونسكو
إسرائيل: إدراج تل السلطان في قائمة التراث العالمي دليل على استغلال الفلسطينيين لليونسكو وتسييسها
تابعنا عبر
عبرت إسرائيل عن رفضها لقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بإدراج موقع تل السلطان في مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية، على قائمة التراث العالمي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "على الرغم من رسالة الأمين العام للجنة التراث التابعة لـ"يونسكو"، والتي تفصل بين تسجيل موقع ما قبل التاريخ والمواقع اليهودية والمسيحية في المنطقة، ورغم الجهود الكثيرة والمخلصة التي تبذلها الأمينة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، لموازنة القرار، تعتبر وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القرار الذي تم اتخاذه اليوم هو علامة أخرى على استغلال الفلسطينيين لـ"يونسكو" وتسييس المنظمة"، وفقا لصحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وشددت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانها، أنها "ستعمل مع أصدقائها الكثيرين في المنظمة من أجل تغيير جميع القرارات المشوهة التي صنعت".
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، أعلنت عن إدراج موقع "تل السلطان" في مدينة أريحا القديمة في فلسطين على لائحة التراث العالمي.
وكتبت المنظمة في صفحتها على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "لقد أدرجنا للتو أريحا القديمة في فلسطين في قائمة المواقع المحمية لليونسكو".
وأشار مساعد المدير العام للثقافة في اليونسكو
، إرنستو أوتون، إلى أنه "تم إدراج الموقع في القائمة بعد ثلاث سنوات من النظر، وخلال هذه الفترة لم تعرب أي دولة طرف عن أي اعتراضات".
وأكد أوتون: "لم يتم العثور على بقايا مناطق يهودية أو مسيحية في الموقع هذا مكان يحوي بقايا ما قبل التاريخ".
وتعتبر أريحا واحدة من أقدم المدن في العالم، إذ يوجد في الجزء الشمالي الغربي من أريحا الموقع الأثري "تل السلطان" مع أنقاض المباني من الألفية الحادية عشرة قبل الميلاد.