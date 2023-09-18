https://sputnikarabic.ae/20230918/إسرائيل-إدراج-تل-السلطان-في-قائمة-التراث-العالمي-دليل-على-استغلال-الفلسطينيين-لليونسكو-وتسييسها-1081150151.html

إسرائيل: إدراج تل السلطان في قائمة التراث العالمي دليل على استغلال الفلسطينيين لليونسكو وتسييسها

إسرائيل: إدراج تل السلطان في قائمة التراث العالمي دليل على استغلال الفلسطينيين لليونسكو وتسييسها

عبرت إسرائيل عن رفضها لقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بإدراج موقع ‏تل السلطان في مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية، على قائمة التراث... 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T10:06+0000

2023-09-18T10:06+0000

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "على الرغم من رسالة الأمين العام للجنة التراث التابعة لـ"يونسكو"، والتي تفصل بين تسجيل موقع ما قبل التاريخ والمواقع اليهودية والمسيحية في المنطقة، ورغم الجهود الكثيرة والمخلصة التي تبذلها الأمينة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، لموازنة القرار، تعتبر وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القرار الذي تم اتخاذه اليوم هو علامة أخرى على استغلال الفلسطينيين لـ"يونسكو" وتسييس المنظمة"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، أعلنت عن إدراج موقع "تل السلطان" في مدينة أريحا القديمة في فلسطين على لائحة التراث العالمي.وكتبت المنظمة في صفحتها على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "لقد أدرجنا للتو أريحا القديمة في فلسطين في قائمة المواقع المحمية لليونسكو".وأشار مساعد المدير العام للثقافة في اليونسكو، إرنستو أوتون، إلى أنه "تم إدراج الموقع في القائمة بعد ثلاث سنوات من النظر، وخلال هذه الفترة لم تعرب أي دولة طرف عن أي اعتراضات".وأكد أوتون: "لم يتم العثور على بقايا مناطق يهودية أو مسيحية في الموقع هذا مكان يحوي بقايا ما قبل التاريخ".وتعتبر أريحا واحدة من أقدم المدن في العالم، إذ يوجد في الجزء الشمالي الغربي من أريحا الموقع الأثري "تل السلطان" مع أنقاض المباني من الألفية الحادية عشرة قبل الميلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230918/تل-السلطان-في-أريحا-القديمة-ضمن-قائمة-اليونسكو-1081143520.html

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