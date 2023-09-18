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https://sputnikarabic.ae/20230918/إسرائيل-إدراج-تل-السلطان-في-قائمة-التراث-العالمي-دليل-على-استغلال-الفلسطينيين-لليونسكو-وتسييسها-1081150151.html
إسرائيل: إدراج تل السلطان في قائمة التراث العالمي دليل على استغلال الفلسطينيين لليونسكو وتسييسها
إسرائيل: إدراج تل السلطان في قائمة التراث العالمي دليل على استغلال الفلسطينيين لليونسكو وتسييسها
عبرت إسرائيل عن رفضها لقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بإدراج موقع ‏تل السلطان في مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية، على قائمة التراث... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T10:06+0000
2023-09-18T10:06+0000
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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "على الرغم من رسالة الأمين العام للجنة التراث التابعة لـ"يونسكو"، والتي تفصل بين تسجيل موقع ما قبل التاريخ والمواقع اليهودية والمسيحية في المنطقة، ورغم الجهود الكثيرة والمخلصة التي تبذلها الأمينة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، لموازنة القرار، تعتبر وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القرار الذي تم اتخاذه اليوم هو علامة أخرى على استغلال الفلسطينيين لـ"يونسكو" وتسييس المنظمة"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، أعلنت عن إدراج موقع "تل السلطان" في مدينة أريحا القديمة في فلسطين على لائحة التراث العالمي.وكتبت المنظمة في صفحتها على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "لقد أدرجنا للتو أريحا القديمة في فلسطين في قائمة المواقع المحمية لليونسكو".وأشار مساعد المدير العام للثقافة في اليونسكو، إرنستو أوتون، إلى أنه "تم إدراج الموقع في القائمة بعد ثلاث سنوات من النظر، وخلال هذه الفترة لم تعرب أي دولة طرف عن أي اعتراضات".وأكد أوتون: "لم يتم العثور على بقايا مناطق يهودية أو مسيحية في الموقع هذا مكان يحوي بقايا ما قبل التاريخ".وتعتبر أريحا واحدة من أقدم المدن في العالم، إذ يوجد في الجزء الشمالي الغربي من أريحا الموقع الأثري "تل السلطان" مع أنقاض المباني من الألفية الحادية عشرة قبل الميلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230918/تل-السلطان-في-أريحا-القديمة-ضمن-قائمة-اليونسكو-1081143520.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, اليونسكو
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, اليونسكو

إسرائيل: إدراج تل السلطان في قائمة التراث العالمي دليل على استغلال الفلسطينيين لليونسكو وتسييسها

10:06 GMT 18.09.2023
© AFP 2023 / Hazem Baderسياح يزورون موقع تل السلطان الذي يعود إلى ما قبل التاريخ بالقرب من مدينة أريحا الفلسطينية في الضفة الغربية في 17 سبتمبر 2023، والذي أضيف إلى قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في نفس اليوم.
سياح يزورون موقع تل السلطان الذي يعود إلى ما قبل التاريخ بالقرب من مدينة أريحا الفلسطينية في الضفة الغربية في 17 سبتمبر 2023، والذي أضيف إلى قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في نفس اليوم. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
سياح يزورون موقع تل السلطان الذي يعود إلى ما قبل التاريخ بالقرب من مدينة أريحا الفلسطينية في الضفة الغربية في 17 سبتمبر 2023، والذي أضيف إلى قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في نفس اليوم.
© AFP 2023 / Hazem Bader
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عبرت إسرائيل عن رفضها لقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بإدراج موقع ‏تل السلطان في مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية، على قائمة التراث العالمي‎.‎
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "على الرغم من رسالة الأمين العام للجنة التراث التابعة لـ"يونسكو"، والتي تفصل بين تسجيل موقع ما قبل التاريخ والمواقع اليهودية والمسيحية في المنطقة، ورغم الجهود الكثيرة والمخلصة التي تبذلها الأمينة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، لموازنة القرار، تعتبر وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القرار الذي تم اتخاذه اليوم هو علامة أخرى على استغلال الفلسطينيين لـ"يونسكو" وتسييس المنظمة"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وشددت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانها، أنها "ستعمل مع أصدقائها الكثيرين في المنظمة من أجل تغيير جميع القرارات المشوهة التي صنعت".
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، أعلنت عن إدراج موقع "تل السلطان" في مدينة أريحا القديمة في فلسطين على لائحة التراث العالمي.
وكتبت المنظمة في صفحتها على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "لقد أدرجنا للتو أريحا القديمة في فلسطين في قائمة المواقع المحمية لليونسكو".
تُظهر هذه الصورة الملتقطة في 17 سبتمبر 2023 منظرًا جويًا لموقع تل السلطان الذي يعود إلى ما قبل التاريخ، بالقرب من مدينة أريحا الفلسطينية في الضفة الغربية، والذي تم إضافته إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو في ذلك اليوم. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
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"تل السلطان" في أريحا القديمة ضمن قائمة اليونسكو
08:54 GMT
وأشار مساعد المدير العام للثقافة في اليونسكو، إرنستو أوتون، إلى أنه "تم إدراج الموقع في القائمة بعد ثلاث سنوات من النظر، وخلال هذه الفترة لم تعرب أي دولة طرف عن أي اعتراضات".
وأكد أوتون: "لم يتم العثور على بقايا مناطق يهودية أو مسيحية في الموقع هذا مكان يحوي بقايا ما قبل التاريخ".
وتعتبر أريحا واحدة من أقدم المدن في العالم، إذ يوجد في الجزء الشمالي الغربي من أريحا الموقع الأثري "تل السلطان" مع أنقاض المباني من الألفية الحادية عشرة قبل الميلاد.
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