https://sputnikarabic.ae/20230724/اليونسكو-تدين-مقتل-مراسل-سبوتنيك-وتطالب-بتحقيق-دولي-1079356363.html
"اليونسكو" تدين مقتل مراسل "سبوتنيك" وتطالب بتحقيق دولي
"اليونسكو" تدين مقتل مراسل "سبوتنيك" وتطالب بتحقيق دولي
دانت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، اليوم الاثنين، حادثة مقتل مراسل وكالة "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافلوف، بقصف أوكراني بذخائر عنقودية، وطالبت بتنفيذ... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T14:24+0000
2023-07-24T14:24+0000
2023-07-24T14:24+0000
العالم
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وقالت أزولاي إن "الصحفيين يؤدون دورا رئيسيا في نقل المعلومة إلى المجتمع الدولي حول النزاعات ويجب حمايتهم".ودعا المديرة العاملة لليونيسكو إلى الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك قرار الأمم المتحدة لحماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في حالات النزاع.وأمس الأول (السبت)، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل المراسل العسكري بوكالة "ريا نوفوستي" (سبوتنيك) روستيسلاف جورافليوف وإصابة 4 محررين آخرين من العاملين لدى الوكالة الصحفية وصحيفة "إزفستيا" الروسية، خلال قصف أوكراني.وأضافت وزارة الدفاع: "أثناء عملية إجلاء المصابين إلى المراكز الطبية، توفي الصحفي من وكالة أنباء ريا نوفوستي، روستيسلاف جورافليوف، متأثرا بجروحه نتيجة انفجار ذخيرة عنقودية صغيرة".ويحاول نظام كييف استهداف رموز إعلامية وصحفية بارزة في روسيا، إذ أحبط الأمن الروسي يوم السبت الماضي، محاولة أوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير مؤسسة "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي" مارغريتا سيمونيان، والصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك.
https://sputnikarabic.ae/20230724/الكرملين-حول-مقتل-مراسل-سبوتنيك-جريمة-خطيرة-وهجوم-متعمد-نفذه-نظام-كييف-ضد-الصحفيين-1079345050.html
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العالم
"اليونسكو" تدين مقتل مراسل "سبوتنيك" وتطالب بتحقيق دولي
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دانت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، اليوم الاثنين، حادثة مقتل مراسل وكالة "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافلوف، بقصف أوكراني بذخائر عنقودية، وطالبت بتنفيذ تحقيق دولي في الحادث مستنكرة هذه الجريمة.
وقالت أزولاي إن "الصحفيين يؤدون دورا رئيسيا في نقل المعلومة إلى المجتمع الدولي حول النزاعات ويجب حمايتهم".
ودعا المديرة العاملة لليونيسكو إلى الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك قرار الأمم المتحدة لحماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في حالات النزاع.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن مقتل مراسل وكالة "سبوتنيك" روستيسلاف جورافليوف، حدث نتيجة هجوم متعمد من قبل نظام كييف على الصحفيين، واصفا هذا العمل بالجريمة الخطيرة للغاية.
وأمس الأول (السبت)، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل المراسل العسكري بوكالة "ريا نوفوستي" (سبوتنيك) روستيسلاف جورافليوف وإصابة 4 محررين آخرين من العاملين لدى الوكالة الصحفية وصحيفة "إزفستيا" الروسية، خلال قصف أوكراني.
وقال بيان الدفاع: "شنت وحدات من القوات الأوكرانية قصفًا مدفعيًا على مجموعة من الصحفيين من مركز معلومات إزفستيا ووكالة أنباء ريا نوفوستي، الذين كانوا يعدون مواد حول القصف المدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية وأصيب أربعة صحفيين بجروح متفاوتة الخطورة".
وأضافت وزارة الدفاع: "أثناء عملية إجلاء المصابين إلى المراكز الطبية، توفي الصحفي من وكالة أنباء ريا نوفوستي، روستيسلاف جورافليوف، متأثرا بجروحه نتيجة انفجار ذخيرة عنقودية صغيرة".
ويحاول نظام كييف استهداف رموز إعلامية وصحفية بارزة في روسيا
، إذ أحبط الأمن الروسي يوم السبت الماضي، محاولة أوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير مؤسسة "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي" مارغريتا سيمونيان، والصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك.