https://sputnikarabic.ae/20230918/الإمارات-تثني-على-محادثات-أنصار-الله-في-السعودية-للوصول-إلى-وقف-دائم-لإطلاق-النار-في-اليمن-1081168272.html

الإمارات تثني على محادثات "أنصار الله" في السعودية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن

الإمارات تثني على محادثات "أنصار الله" في السعودية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن

جددت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء اليوم الاثنين، "التزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار". 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T19:03+0000

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وأثنت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على "المحادثات التي تجري في العاصمة الرياض مع وفد حوثي للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية بما يعزز السلام و الاستقرار في اليمن والمنطقة".وشددت الوزارة على "أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي مستدام في اليمن، بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار"، مرحبة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقتين لإحلال السلام في اليمن.وأكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، أن "محادثات السلام التي تُجرى مع السعودية هي آخر الجولات التي تعقد في الرياض"، مؤكدة أنها "تسير في أجواء إيجابية".وأعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، دعوتها وفدًا من "أنصار الله" لزيارة المملكة، لاستكمال النقاشات بشأن التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، وحل سياسي للصراع فيه، وفقًا للمبادرة التي أعلنتها الرياض، في عام 2021.وفي وقت سابق من الأمس، أبلغ مصدر في صنعاء وكالة "سبوتنيك"، بأن "وفدًا برئاسة رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله" المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، غادر مطار صنعاء الدولي، رفقة وفد من المكتب السلطاني العُماني، إلى الرياض، على متن طائرة تابعة لسلاح الجو العُماني، لإجراء مباحثات مباشرة مع الجانب السعودي حول تفاصيل الحل النهائي للصراع في اليمن، بدءًا بالاتفاق على وقف لإطلاق النار ومعالجة الملف الإنساني، تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية".وفي نيسان/ أبريل الماضي، رعى وفد عُماني مباحثات في صنعاء، بين جماعة "أنصار الله" ووفد رسمي سعودي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، استمرت 6 أيام، بحثت الملف الإنساني وإيقاف إطلاق النار في اليمن، وبدء عملية سياسية يمنية شاملة.وحينها، أعلنت السعودية أن "فريقًا من الخارجية عقد مجموعة من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات متعمقة بشأن الوضع الإنساني، وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن، اتسمت بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية"، مضيفةً أن "تلك اللقاءات ستُستكمل في أقرب وقت، بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية".ووصفت جماعة "أنصار الله"، آنذاك، النقاشات مع الوفد السعودي في صنعاء بـ"الجدية والإيجابية"، مؤكدة "التقدم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة، في وقت لاحق".وفي الثامن من أبريل الماضي، قالت جماعة "أنصار الله" إنها توصلت إلى تفاهمات مع السعودية، في جميع الملفات بما في ذلك تجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية في اليمن، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وملف تحقيق السلام، خلال مفاوضات استضافتها سلطنة عُمان، الفترة الماضية، مؤكدة أن تنفيذ تلك التفاهمات سيكون على مرحلتين، مرحلة الهدنة، ومرحلة الحل الشامل، بحسب الجماعة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت في اليمن 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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