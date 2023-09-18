https://sputnikarabic.ae/20230918/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-3-أهداف-جوية-في-مقاطعة-بيلغورود-1081172647.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 أهداف جوية في منطقة شيبيكينسكي. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T23:43+0000
2023-09-18T23:43+0000
2023-09-18T23:43+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف عبر قناته على "تيلغرام": "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في منطقة شيبيكينسكي وجرى إسقاط 3 أهداف جوية عند اقترابها من المدينة"، موضحا أن السلطات المعنية تعمل حاليا على تقييم الأضرار على الأرض.وأشار غلادكوف إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، لكنه لفت إلى تضرر أحد خطوط الكهرباء أثناء اعتراض الأهداف الجوية.وتطلق أوكرانيا طائرات مسيرة نحو الأراضي الروسية بشكل شبه يومي منذ أن بدأت ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" في أوائل حزيران/يونيو الماضي، والذي لم تحقق منه أي نتائج على أرض المعركة حتى الآن.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا مؤخرا وحماية سكانها من القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230916/وزارة-الدفاع-أسقطت-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-طائرة-دون-طيار-أوكرانية-فوق-منطقة-بيلغورود--عاجل-1081090286.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 أهداف جوية في منطقة شيبيكينسكي.
موسكو - سبوتنيك
. وقال غلادكوف عبر قناته على "تيلغرام": "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في منطقة شيبيكينسكي وجرى إسقاط 3 أهداف جوية عند اقترابها من المدينة"، موضحا أن السلطات المعنية تعمل حاليا على تقييم الأضرار على الأرض.
وأشار غلادكوف إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، لكنه لفت إلى تضرر أحد خطوط الكهرباء أثناء اعتراض الأهداف الجوية.
وتطلق أوكرانيا طائرات مسيرة نحو الأراضي الروسية بشكل شبه يومي منذ أن بدأت ما يسمى بـ"الهجوم المضاد
" في أوائل حزيران/يونيو الماضي، والذي لم تحقق منه أي نتائج على أرض المعركة حتى الآن.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا مؤخرا وحماية سكانها من القوات الأوكرانية.