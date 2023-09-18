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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230918/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-3-أهداف-جوية-في-مقاطعة-بيلغورود-1081172647.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 أهداف جوية في منطقة شيبيكينسكي. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T23:43+0000
2023-09-18T23:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف عبر قناته على "تيلغرام": "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في منطقة شيبيكينسكي وجرى إسقاط 3 أهداف جوية عند اقترابها من المدينة"، موضحا أن السلطات المعنية تعمل حاليا على تقييم الأضرار على الأرض.وأشار غلادكوف إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، لكنه لفت إلى تضرر أحد خطوط الكهرباء أثناء اعتراض الأهداف الجوية.وتطلق أوكرانيا طائرات مسيرة نحو الأراضي الروسية بشكل شبه يومي منذ أن بدأت ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" في أوائل حزيران/يونيو الماضي، والذي لم تحقق منه أي نتائج على أرض المعركة حتى الآن.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا مؤخرا وحماية سكانها من القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230916/وزارة-الدفاع-أسقطت-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-طائرة-دون-طيار-أوكرانية-فوق-منطقة-بيلغورود--عاجل-1081090286.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود

23:43 GMT 18.09.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 أهداف جوية في منطقة شيبيكينسكي.
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف عبر قناته على "تيلغرام": "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في منطقة شيبيكينسكي وجرى إسقاط 3 أهداف جوية عند اقترابها من المدينة"، موضحا أن السلطات المعنية تعمل حاليا على تقييم الأضرار على الأرض.
طائرة دون طيار تشيكية بريموكو وان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
16 سبتمبر, 11:09 GMT
وأشار غلادكوف إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، لكنه لفت إلى تضرر أحد خطوط الكهرباء أثناء اعتراض الأهداف الجوية.
وتطلق أوكرانيا طائرات مسيرة نحو الأراضي الروسية بشكل شبه يومي منذ أن بدأت ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" في أوائل حزيران/يونيو الماضي، والذي لم تحقق منه أي نتائج على أرض المعركة حتى الآن.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا مؤخرا وحماية سكانها من القوات الأوكرانية.
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