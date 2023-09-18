https://sputnikarabic.ae/20230918/اليمن-الانتقالي-الجنوبي-يعلن-ضبط-محركات-طائرات-مسيرة-في-طريقها-إلى-أنصار-الله-1081137502.html

اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن ضبط محركات طائرات مسيرة في طريقها إلى "أنصار الله"

اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن ضبط محركات طائرات مسيرة في طريقها إلى "أنصار الله"

أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بانفصال جنوب اليمن)، اليوم الاثنين، إحباط تهريب محركات تستخدم في صناعة طائرات مُسيرة في محافظة لحج جنوب اليمن، كانت... 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T01:25+0000

2023-09-18T01:25+0000

2023-09-18T01:25+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عبر موقع مركزها الإعلامي، أن "قواتها في قطاع الحسيني بمحافظة لحج، تمكنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، من إحباط عملية تهريب محركات طائرات بدون طيار إلى مناطق سيطرة الحوثيين".وأضافت أن "الدوريات تحركت باتجاه الوادي، وتمكنت من ضبط السيارات الثلاث، ومعرفة حمولتهن وهي عبارة عن محركات دراجات نارية يتم تهريبها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، واستخدامها في صناعة طائرات بدون طيار".وأكدت قوات الحزام الأمني "اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, الانتقالي الجنوبي