https://sputnikarabic.ae/20230918/تايوان-تحتجز-سفينة-صيد-صينية-لدخولها-المياه-التايوانية-بشكل-غير-قانوني-1081172363.html

تايوان تحتجز سفينة صيد صينية لدخولها المياه التايوانية "بشكل غير قانوني"

تايوان تحتجز سفينة صيد صينية لدخولها المياه التايوانية "بشكل غير قانوني"

احتجز خفر السواحل التايواني، أمس الاثنين، سفينة صيد صينية، بدعوى دخولها المياه التايوانية "بشكل غير قانوني". 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T23:16+0000

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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أن "خفر السواحل أعلن يوم الاثنين احتجاز سفينة صيد صينية واحتجاز طاقمها لدخولها المياه التايوانية بشكل غير قانوني".وأضافت الوكالة أن طاقم سفينة الصيد الصينية تجاهل عددًا من التحذيرات التي أطلقها خفر السواحل التايواني قبل احتجاز السفينة.وتعقد الوضع حول تايوان بشكل كبير منذ أوائل آب/أغسطس من العام الماضي، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، حيث أدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها، الزيارة، واعتبرتها خطوة داعمة من جانب الولايات المتحدة لانفصال تايوان عن الصين.

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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن