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https://sputnikarabic.ae/20230918/ترامب-أوكرانيا-تخسر-الصراع-مع-روسيا--1081151088.html
ترامب: أوكرانيا تخسر الصراع مع روسيا
ترامب: أوكرانيا تخسر الصراع مع روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن أوكرانيا كان بإمكانها تجنب الصراع مع روسيا "لو قدمت تنازلات إقليمية". 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T10:58+0000
2023-09-18T10:58+0000
دونالد ترامب
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية: "لم تعد وسائل الإعلام تكتب عن الأعمال العسكرية... وهذا يعني أن أوكرانيا تخسر".وأوضح ترامب: "كان من الممكن أن تتجنب كييف الصراع لو أنها اعترفت بخسارة بعض الأراضي".ونوه ترامب لشبكة "إن بي سي" بأن "الآن لا أحد يعرف حتى ما إذا كانت أوكرانيا برمتها ستكون تحت السيطرة".وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 16 أيلول/ سبتمبر، إنه يرحب بإشادة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنواياه في محاولة التفاوض من أجل حل النزاع في أوكرانيا.وقال الرئيس بوتين، سابقا، إنه سعيد برؤية اقتراح ترامب، بمحاولة التفاوض بسرعة على إنهاء النزاع في أوكرانيا، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2024.وقال ترامب في عرض تمهيدي لمقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "أعجبني أنه قال ذلك، لأن هذا يعني أن ما أقوله صحيح".
https://sputnikarabic.ae/20230905/ترامب-محاولة-استبعادي-من-قائمة-المرشحين-للرئاسة-مجرد-حيلة-للتدخل-في-الانتخابات-1080705225.html
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دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: أوكرانيا تخسر الصراع مع روسيا

10:58 GMT 18.09.2023
© AFP 2023 / ALLISON JOYCEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© AFP 2023 / ALLISON JOYCE
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن أوكرانيا كان بإمكانها تجنب الصراع مع روسيا "لو قدمت تنازلات إقليمية".
وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية: "لم تعد وسائل الإعلام تكتب عن الأعمال العسكرية... وهذا يعني أن أوكرانيا تخسر".
وأوضح ترامب: "كان من الممكن أن تتجنب كييف الصراع لو أنها اعترفت بخسارة بعض الأراضي".
لو لم تنازع أوكرانيا (روسيا) على شبه جزيرة القرم ومناطق أخرى لما كان أحد ليموت.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
ترامب: محاولة استبعادي من قائمة المرشحين للرئاسة مجرد "حيلة" للتدخل في الانتخابات
5 سبتمبر, 02:47 GMT
ونوه ترامب لشبكة "إن بي سي" بأن "الآن لا أحد يعرف حتى ما إذا كانت أوكرانيا برمتها ستكون تحت السيطرة".
وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 16 أيلول/ سبتمبر، إنه يرحب بإشادة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنواياه في محاولة التفاوض من أجل حل النزاع في أوكرانيا.
وقال الرئيس بوتين، سابقا، إنه سعيد برؤية اقتراح ترامب، بمحاولة التفاوض بسرعة على إنهاء النزاع في أوكرانيا، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2024.
وقال ترامب في عرض تمهيدي لمقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "أعجبني أنه قال ذلك، لأن هذا يعني أن ما أقوله صحيح".
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