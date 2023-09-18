https://sputnikarabic.ae/20230918/طائرة-مسيرة-تابعة-للتحالف-الغربي-تقترب-بشكل-خطير-من-مقاتلة-روسية-في-سماء-سوريا-1081170312.html
طائرة مسيرة تابعة للتحالف الغربي تقترب بشكل خطير من مقاتلة روسية في سماء سوريا
طائرة مسيرة تابعة للتحالف الغربي تقترب بشكل خطير من مقاتلة روسية في سماء سوريا
أبلغ الجيش الروسي عن اقتراب خطير، اليوم الاثنين، بين طائرة مسيرة من طراز "MQ-9" تابعة لما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، وطائرة... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T19:21+0000
2023-09-18T19:21+0000
2023-09-18T19:21+0000
رصد عسكري
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وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، الأدميرال فاديم كوليت: "في 18 أغسطس (آب)، الساعة 8:00، وعلى ارتفاع نحو 7000 متر، حدث اقتراب خطير بين طائرة مسيرة من طراز MQ-9 تابعة للتحالف، وطائرة من طراز سو-35 تابعة للقوات الجوية الروسية، كانت تنفذ رحلة مجدولة لمراقبة المجال الجوي للجمهورية العربية السورية غرب نهر الفرات".ووفقا له، فإن الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، اتخذ على الفور التدابير اللازمة لمنع الاصطدام.كما أفاد كوليت أنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، قام "التحالف" بـ 13 حالة انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2019، تتعلق برحلات جوية لطائرات مسيرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".بالإضافة إلى ذلك، في منطقة التنف تم تسجيل 8 خروقات للأجواء السورية خلال الـ 24 الساعة الماضية من طائرة "إف-35" وطائرتين من طراز"إف-16" وزوج من مقاتلات تايفون وطائرتين مسيرتين من طراز "MQ-1C" تابعة لـ"التحالف".وشدد على أنه "بمثل هذه التصرفات يواصل "التحالف" خلق ظروف مسبقة خطيرة لوقوع حوادث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في الأجواء السورية".
https://sputnikarabic.ae/20230916/المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-الدولي-خرقت-بروتوكولات-تفادي-التصادم-في-سوريا-15-مرة-1081107437.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
طائرة مسيرة تابعة للتحالف الغربي تقترب بشكل خطير من مقاتلة روسية في سماء سوريا
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أبلغ الجيش الروسي عن اقتراب خطير، اليوم الاثنين، بين طائرة مسيرة من طراز "MQ-9" تابعة لما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، وطائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية من طراز "سو-35".
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، الأدميرال فاديم كوليت: "في 18 أغسطس (آب)، الساعة 8:00، وعلى ارتفاع نحو 7000 متر، حدث اقتراب خطير بين طائرة مسيرة من طراز MQ-9 تابعة للتحالف، وطائرة من طراز سو-35 تابعة للقوات الجوية الروسية، كانت تنفذ رحلة مجدولة لمراقبة المجال الجوي للجمهورية العربية السورية غرب نهر الفرات".
ووفقا له، فإن الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، اتخذ على الفور التدابير اللازمة لمنع الاصطدام.
كما أفاد كوليت أنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، قام "التحالف" بـ 13 حالة انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2019، تتعلق برحلات جوية لطائرات مسيرة
لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة التنف تم تسجيل 8 خروقات للأجواء السورية خلال الـ 24 الساعة الماضية من طائرة "إف-35" وطائرتين من طراز"إف-16" وزوج من مقاتلات تايفون وطائرتين مسيرتين من طراز "MQ-1C" تابعة لـ"التحالف".
وشدد على أنه "بمثل هذه التصرفات يواصل "التحالف" خلق ظروف مسبقة خطيرة لوقوع حوادث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في الأجواء السورية".