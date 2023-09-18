https://sputnikarabic.ae/20230918/فتح-مسارات-جديدة-تربط-غرب-درنة-بشرقها-فيديو-1081170705.html
فتح مسارات جديدة تربط غرب درنة بشرقها… فيديو
فتح مسارات جديدة تربط غرب درنة بشرقها… فيديو
شهدت مدينة درنة المنكوبة، مساء اليوم الاثنين، فتح مسارات جديدة تربط غرب المدينة بشرقها، وذلك بعد أن انهارت جسور المدينة بالكامل. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T19:51+0000
2023-09-18T19:51+0000
2023-09-18T19:51+0000
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ورصدت "سبوتنيك" حدوث ازدحام شديد في المدينة من سيارات الإغاثة وفرق المساعدات والإنقاذ.وشهدت المدينة مظاهرات عارمة احتجاجا على الوضع العام والكارثة التي حلت بالمدينة، حيث لا يخلو بيت فيها من خيمة عزاء نصبت بعد فراق أحبتهم في هذا الاعصار.كما رصد مراسل "سبوتنيك" عودة الكهرباء والاتصالات تدريجيًا في المدينة والخدمات الصحية.يذكر أن المدينة تعرضت لفيضانات مدمرة بسبب الإعصار "دانيال" الذي ضرب العديد من المناطق شرقي ليبيا، الأسبوع الماضي.وتسبب الفيضانات في اختفاء ربع المدينة وفقا لتقديرات، إضافة إلى حصيلة ضخمة من الخسائر البشرية تجاوزت 3 آلاف و200 قتيل، إضافة إلى آلاف المفقودين وعشرات الآلاف من النازحين.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
فتح مسارات جديدة تربط غرب درنة بشرقها… فيديو
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حصري
شهدت مدينة درنة المنكوبة، مساء اليوم الاثنين، فتح مسارات جديدة تربط غرب المدينة بشرقها، وذلك بعد أن انهارت جسور المدينة بالكامل.
ورصدت "سبوتنيك" حدوث ازدحام شديد في المدينة من سيارات الإغاثة وفرق المساعدات والإنقاذ.
وشهدت المدينة مظاهرات عارمة
احتجاجا على الوضع العام والكارثة التي حلت بالمدينة، حيث لا يخلو بيت فيها من خيمة عزاء نصبت بعد فراق أحبتهم في هذا الاعصار.
كما رصد مراسل "سبوتنيك
" عودة الكهرباء والاتصالات تدريجيًا في المدينة والخدمات الصحية.
يذكر أن المدينة تعرضت لفيضانات مدمرة بسبب الإعصار "دانيال" الذي ضرب العديد من المناطق شرقي ليبيا، الأسبوع الماضي.
وتسبب الفيضانات في اختفاء ربع المدينة وفقا لتقديرات، إضافة إلى حصيلة ضخمة من الخسائر البشرية
تجاوزت 3 آلاف و200 قتيل، إضافة إلى آلاف المفقودين وعشرات الآلاف من النازحين.