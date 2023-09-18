مظاهرات عارمة في درنة ضد الفساد وعميد البلدية... فيديو وصور
© Sputnik . Maher al-shaeriمظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
© Sputnik . Maher al-shaeri
حصري
شهدت مدينة درنة في ليبيا، اليوم الاثنين، تظاهرات نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مسجد الصحابة وسط درنة، هتافات ضد عميد البلدية بعد الكارثة التي حلت على المدينة عقب إعصار "دانيال"، مطالبين بتوحيد ليبيا.
من جانبه، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حماد، مساء اليوم، إقالة المجلس البلدي في درنة، وإقالة أعضائه كافة وإحالتهم إلى التحقيق.
© Sputnik . Maher al-shaeriمظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
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© Sputnik . Maher al-shaeri
مظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
© Sputnik . Maher al-shaeriمظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
2/3
© Sputnik . Maher al-shaeri
مظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
© Sputnik . Maher al-shaeriمظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
3/3
© Sputnik . Maher al-shaeri
مظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
1/3
© Sputnik . Maher al-shaeri
مظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
2/3
© Sputnik . Maher al-shaeri
مظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
3/3
© Sputnik . Maher al-shaeri
مظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
ووفقًا لآخر إحصاءات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بلغ عدد قتلى السيول في درنة 3283 شخصًا، بعد تسجيل 31 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.
© Sputnik . Maher al-shaeriصور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
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© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
© Sputnik . Maher al-shaeriصور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
2/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
© Sputnik . Maher al-shaeriصور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
3/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
© Sputnik . Maher al-shaeriصور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
4/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
© Sputnik . Maher al-shaeriصور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
5/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
© Sputnik . Maher al-shaeriصور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
6/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
© Sputnik . Maher al-shaeriصور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
7/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
1/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
2/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
3/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
4/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
5/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
6/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
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© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
وأعلنت حكومة الوحدة الليبية تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة جراء السيول شرقي البلاد.
وأعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، الجمعة الماضية، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.
وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن "مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية".
يأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، استدعاء الحكومة للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله، داعيا النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة.