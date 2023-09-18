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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230918/مظاهرات-عارمة-في-درنة-ضد-الفساد-وعميد-البلدية-فيديو-وصور-1081170443.html
مظاهرات عارمة في درنة ضد الفساد وعميد البلدية... فيديو وصور
مظاهرات عارمة في درنة ضد الفساد وعميد البلدية... فيديو وصور
شهدت مدينة درنة في ليبيا، اليوم الاثنين، تظاهرات نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T19:28+0000
2023-09-18T19:28+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مسجد الصحابة وسط درنة، هتافات ضد عميد البلدية بعد الكارثة التي حلت على المدينة عقب إعصار "دانيال"، مطالبين بتوحيد ليبيا.من جانبه، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حماد، مساء اليوم، إقالة المجلس البلدي في درنة، وإقالة أعضائه كافة وإحالتهم إلى التحقيق.يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.ووفقًا لآخر إحصاءات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بلغ عدد قتلى السيول في درنة 3283 شخصًا، بعد تسجيل 31 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.وأعلنت حكومة الوحدة الليبية تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة جراء السيول شرقي البلاد.وأعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، الجمعة الماضية، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن "مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية".يأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، استدعاء الحكومة للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله، داعيا النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة.
https://sputnikarabic.ae/20230918/أحد-سكان-ضاحية-المخيلي-يروي-لـسبوتنيك-تفاصيل-وفاة-أخيه-الذي-دخل-لإخراجه-من-وسط-السيول-1081165530.html
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أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري

مظاهرات عارمة في درنة ضد الفساد وعميد البلدية... فيديو وصور

19:28 GMT 18.09.2023
© Sputnik . Maher al-shaeriمظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
مظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© Sputnik . Maher al-shaeri
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حصري
شهدت مدينة درنة في ليبيا، اليوم الاثنين، تظاهرات نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مسجد الصحابة وسط درنة، هتافات ضد عميد البلدية بعد الكارثة التي حلت على المدينة عقب إعصار "دانيال"، مطالبين بتوحيد ليبيا.
من جانبه، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حماد، مساء اليوم، إقالة المجلس البلدي في درنة، وإقالة أعضائه كافة وإحالتهم إلى التحقيق.
© Sputnik . Maher al-shaeriمظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
مظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Maher al-shaeri
مظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
© Sputnik . Maher al-shaeriمظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
مظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Maher al-shaeri
مظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
© Sputnik . Maher al-shaeriمظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
مظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Maher al-shaeri
مظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
1/3
© Sputnik . Maher al-shaeri
مظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
2/3
© Sputnik . Maher al-shaeri
مظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
3/3
© Sputnik . Maher al-shaeri
مظاهرات لأهالي مدينة درنة الليبية ضد الفساد وعميد البلدية
يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
ووفقًا لآخر إحصاءات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بلغ عدد قتلى السيول في درنة 3283 شخصًا، بعد تسجيل 31 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.
© Sputnik . Maher al-shaeriصور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار دانيال - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
© Sputnik . Maher al-shaeriصور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار دانيال - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
© Sputnik . Maher al-shaeriصور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار دانيال - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
© Sputnik . Maher al-shaeriصور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار دانيال - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
© Sputnik . Maher al-shaeriصور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار دانيال - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
© Sputnik . Maher al-shaeriصور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار دانيال - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
© Sputnik . Maher al-shaeriصور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار دانيال - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
1/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
2/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
3/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
4/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
5/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
6/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
7/7
© Sputnik . Maher al-shaeri
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
وأعلنت حكومة الوحدة الليبية تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة جراء السيول شرقي البلاد.
وأعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، الجمعة الماضية، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.
أضرار كبيرة لاحقت ضاحية المخيلي إثر إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
أحد سكان ضاحية المخيلي يروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل وفاة أخيه الذي دخل لإخراجه من وسط السيول
16:54 GMT
وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن "مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية".
يأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، استدعاء الحكومة للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله، داعيا النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة.
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