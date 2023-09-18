https://sputnikarabic.ae/20230918/وزيرا-خارجية-روسيا-والصين-يؤكدان-تقارب-مواقف-البلدين-في-مواجهة-السياسات-الأمريكية--1081171899.html
وزيرا خارجية روسيا والصين يؤكدان تقارب مواقف البلدين في مواجهة السياسات الأمريكية
وزيرا خارجية روسيا والصين يؤكدان تقارب مواقف البلدين في مواجهة السياسات الأمريكية
أفادت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الصيني وانغ يي أكدا تقارب مواقف كلا البلدين بخصوص أفعال الولايات... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T21:33+0000
2023-09-18T21:33+0000
2023-09-18T21:33+0000
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وقالت الخارجية في بيان لها: "تم التأكيد على تقارب مواقف الأطراف بخصوص أفعال الولايات المتحدة في الساحة الدولية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بروسيا والصين بطابع معاد لهما".وأضاف البيان: "أبلغ وانغ يي لافروف عن محادثاته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بينما أبلغ وزير الخارجية الروسي نظيره الصيني بنتائج زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا".يشار إلى أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور روسيا في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، لإجراء محادثات أمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230918/الخارجية-الصينية-روسيا-والصين-مسؤولتان-عن-الاستقرار-في-العالم-1081166677.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزيرا خارجية روسيا والصين يؤكدان تقارب مواقف البلدين في مواجهة السياسات الأمريكية
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أفادت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الصيني وانغ يي أكدا تقارب مواقف كلا البلدين بخصوص أفعال الولايات المتحدة في الساحة الدولية التي تستهدف الصين وروسيا.
وقالت الخارجية في بيان لها: "تم التأكيد على تقارب مواقف الأطراف بخصوص أفعال الولايات المتحدة في الساحة الدولية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بروسيا والصين بطابع معاد لهما".
وأضاف البيان: "أبلغ وانغ يي لافروف عن محادثاته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بينما أبلغ وزير الخارجية الروسي نظيره الصيني بنتائج زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا".
يشار إلى أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور روسيا في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، لإجراء محادثات أمنية
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