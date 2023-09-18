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https://sputnikarabic.ae/20230918/وزير-الخارجية-الصيني-يزور-روسيا-اليوم-لإجراء-محادثات-أمنية-1081138666.html
وزير الخارجية الصيني يزور روسيا اليوم لإجراء محادثات أمنية
وزير الخارجية الصيني يزور روسيا اليوم لإجراء محادثات أمنية
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية وانغ يي سيزور روسيا في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر/أيلول الجاري، لإجراء... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T04:45+0000
2023-09-18T04:45+0000
وزير الخارجية الصيني
سيرغي لافروف
روسيا
الصين
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بكين - سبوتنيك. وقالت الخارجية الصينية في بيان، "بناء على دعوة من سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، سيتوجه عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، إلى روسيا خلال الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الجاري".وأضافت الخارجية الصينية، أن هذه الزيارة تأتي لعقد الجولة الـ18 من لمشاورات الأمنية الاستراتيجية بين الصين وروسيا.وفي وقت سابق، صرحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن وزير الخارجية الصيني سيزور روسيا في 18 سبتمبر، وسيجري مفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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وزير الخارجية الصيني, سيرغي لافروف, روسيا, الصين
وزير الخارجية الصيني, سيرغي لافروف, روسيا, الصين

وزير الخارجية الصيني يزور روسيا اليوم لإجراء محادثات أمنية

04:45 GMT 18.09.2023
© AFP 2023 / MADOKA IKEGAMI / POOL / AFPوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ اي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ اي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© AFP 2023 / MADOKA IKEGAMI / POOL / AFP
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية وانغ يي سيزور روسيا في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر/أيلول الجاري، لإجراء محادثات أمنية.
بكين - سبوتنيك. وقالت الخارجية الصينية في بيان، "بناء على دعوة من سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، سيتوجه عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، إلى روسيا خلال الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الجاري".
وأضافت الخارجية الصينية، أن هذه الزيارة تأتي لعقد الجولة الـ18 من لمشاورات الأمنية الاستراتيجية بين الصين وروسيا.
وفي وقت سابق، صرحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن وزير الخارجية الصيني سيزور روسيا في 18 سبتمبر، وسيجري مفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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