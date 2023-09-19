https://sputnikarabic.ae/20230919/أردوغان-يطالب-ببناء-هيكل-عالمي-جديد-1081204778.html

أردوغان يطالب ببناء "هيكل" عالمي جديد

أردوغان يطالب ببناء "هيكل" عالمي جديد

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن الدولي لم يعد ضمانة للأمن العالمي. 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T18:13+0000

2023-09-19T18:13+0000

2023-09-19T18:13+0000

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وأكدت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس التركي جاءت في كلمة ألقاها أثناء مشاركته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأوضح أردوغان أن مجلس الأمن لم يعد ضمانة للأمن العالمي، مضيفا أن المجلس الدولي أصبح ساحة تصادم للاستراتيجيات السياسية للدول الخمس الدائمة العضوية.وقال الرئيس التركي:وتابع رجب طيب أردوغان أنه "علينا إعادة هيكلة المؤسسات المسؤولة عن ضمان الأمن والسلام والرفاهية في العالم بسرعة، تحت قيادة الأمم المتحدة".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس التركي أن بلاده لم تحتج مطلقا إلى مساعدة أو دعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على سؤال طرحه مراسل قناة "بي بي إس" الأمريكية، حول ما إذا كانت تركيا ستتخلى عن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: "إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا إيجابيا، فسنرحب به. لقد تركوا تركيا على مدار الخمسين عاما الماضية على أبواب الاتحاد الأوروبي".وتابع أردوغان: "لطالما كنا دائما دولة مكتفية ذاتيا، ولم نحتج مطلقا إلى مساعدة أو دعم من الاتحاد الأوروبي، نحن لسنا بحاجة إليها".وكانت تركيا قد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في عام 1987، وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات، وتزامن ذلك مع توتر العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو/ تموز 2016، والحملة التي تلتها ضد المعارضين والصحفيين.

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