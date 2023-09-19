https://sputnikarabic.ae/20230919/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-1081209658.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي الروسية دمرت مساء يوم الثلاثاء طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T21:46+0000
2023-09-19T21:46+0000
2023-09-19T21:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
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يا وقالت الوزارة في بيان: "في التاسع عشر من سبتمبر حوالي الساعة 11:45 مساءً بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف الإرهابية لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة لأوكرانية بوسائل الدفاع الجوي الجاهزة في المقاطعة".وتطلق أوكرانيا طائرات مسيرة نحو الأراضي الروسية بشكل شبه يومي منذ أن بدأت ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" في أوائل حزيران/ يونيو الماضي، والذي لم تحقق منه أي نتائج على أرض المعركة حتى الآن.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا مؤخرا وحماية سكانها من القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230918/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-3-أهداف-جوية-في-مقاطعة-بيلغورود-1081172647.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
21:46 GMT 19.09.2023 (تم التحديث: 21:56 GMT 19.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي الروسية دمرت مساء يوم الثلاثاء طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود.
يا وقالت الوزارة في بيان: "في التاسع عشر من سبتمبر حوالي الساعة 11:45 مساءً بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف الإرهابية لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة لأوكرانية بوسائل الدفاع الجوي الجاهزة في المقاطعة".
وتطلق أوكرانيا طائرات مسيرة نحو الأراضي الروسية بشكل شبه يومي منذ أن بدأت ما يسمى بـ"الهجوم المضاد
" في أوائل حزيران/ يونيو الماضي، والذي لم تحقق منه أي نتائج على أرض المعركة حتى الآن.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا مؤخرا وحماية سكانها من القوات الأوكرانية.