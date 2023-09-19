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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230919/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-1081209658.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي الروسية دمرت مساء يوم الثلاثاء طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T21:46+0000
2023-09-19T21:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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يا وقالت الوزارة في بيان: "في التاسع عشر من سبتمبر حوالي الساعة 11:45 مساءً بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف الإرهابية لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة لأوكرانية بوسائل الدفاع الجوي الجاهزة في المقاطعة".وتطلق أوكرانيا طائرات مسيرة نحو الأراضي الروسية بشكل شبه يومي منذ أن بدأت ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" في أوائل حزيران/ يونيو الماضي، والذي لم تحقق منه أي نتائج على أرض المعركة حتى الآن.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا مؤخرا وحماية سكانها من القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230918/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-3-أهداف-جوية-في-مقاطعة-بيلغورود-1081172647.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود

21:46 GMT 19.09.2023 (تم التحديث: 21:56 GMT 19.09.2023)
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي الروسية دمرت مساء يوم الثلاثاء طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود.
يا وقالت الوزارة في بيان: "في التاسع عشر من سبتمبر حوالي الساعة 11:45 مساءً بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف الإرهابية لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود
أمس, 23:43 GMT
وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة لأوكرانية بوسائل الدفاع الجوي الجاهزة في المقاطعة".
وتطلق أوكرانيا طائرات مسيرة نحو الأراضي الروسية بشكل شبه يومي منذ أن بدأت ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" في أوائل حزيران/ يونيو الماضي، والذي لم تحقق منه أي نتائج على أرض المعركة حتى الآن.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا مؤخرا وحماية سكانها من القوات الأوكرانية.
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