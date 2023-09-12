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https://sputnikarabic.ae/20230912/كيم-جونغ-أون-رحلتي-إلى-روسيا-دليل-واضح-على-الأهمية-القصوى-للعلاقات-مع-موسكو--1080978239.html
كيم جونغ أون: رحلتي إلى روسيا "دليل واضح" على الأهمية القصوى للعلاقات مع موسكو
كيم جونغ أون: رحلتي إلى روسيا "دليل واضح" على الأهمية القصوى للعلاقات مع موسكو
أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يوم الثلاثاء، أن زيارته إلى روسيا تعبر عن الأهمية القصوى التي توليها بيونغ يانغ للعلاقات مع موسكو. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T22:03+0000
2023-09-12T22:03+0000
روسيا
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وجاء في بيان لوكالة الأنباء الكورية المركزية: "أعلن كيم جونغ أون أن هذه الزيارة إلى روسيا هي دليل واضح للأهمية التي توليها كوريا الشمالية للعلاقات مع روسيا".ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، حيث وصل إلى روسيا عبر قطار مدرع.وقد أجرى بالفعل محادثات مع حاكم إقليم بريمورسكي أوليغ كوجيمياكو ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، ومن المتوقع أن يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف للصحفيين أن المحادثات ستجري في الشرق الأقصى ولكنه لم يحدد المكان بالضبط.وفقًا للصور التي نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية، يرافق كيم جونغ أون في زيارته إلى روسيا وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هي، ورئيس إدارة الشؤون العسكرية في اللجنة المركزية لحزب العمال،باك جون تشهون، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب العمالي لي بيون تشول، وغيرهم.
https://sputnikarabic.ae/20230912/زعيم-كوريا-الشمالية-كيم-جونغ-أون-في-روسيا-1080961709.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, العالم

كيم جونغ أون: رحلتي إلى روسيا "دليل واضح" على الأهمية القصوى للعلاقات مع موسكو

22:03 GMT 12.09.2023
© AFP 2023 / YE AUNG THUزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلوح قبل ركوب قطاره في محطة دونغ دانغ للسكك الحديدية، في لانغ سون، 2 مارس/ آذار 2019
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلوح قبل ركوب قطاره في محطة دونغ دانغ للسكك الحديدية، في لانغ سون، 2 مارس/ آذار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© AFP 2023 / YE AUNG THU
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أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يوم الثلاثاء، أن زيارته إلى روسيا تعبر عن الأهمية القصوى التي توليها بيونغ يانغ للعلاقات مع موسكو.
وجاء في بيان لوكالة الأنباء الكورية المركزية: "أعلن كيم جونغ أون أن هذه الزيارة إلى روسيا هي دليل واضح للأهمية التي توليها كوريا الشمالية للعلاقات مع روسيا".
وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
وسائط متعددة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في روسيا
15:03 GMT
ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، حيث وصل إلى روسيا عبر قطار مدرع.
وقد أجرى بالفعل محادثات مع حاكم إقليم بريمورسكي أوليغ كوجيمياكو ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، ومن المتوقع أن يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف للصحفيين أن المحادثات ستجري في الشرق الأقصى ولكنه لم يحدد المكان بالضبط.
وفقًا للصور التي نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية، يرافق كيم جونغ أون في زيارته إلى روسيا وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هي، ورئيس إدارة الشؤون العسكرية في اللجنة المركزية لحزب العمال،باك جون تشهون، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب العمالي لي بيون تشول، وغيرهم.
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