https://sputnikarabic.ae/20230919/سياسي-فلسطيني-ملف-التطبيع-ورقة-ضغط-تملكها-السعودية-على-أمريكا-وإسرائيل-لحل-القضية-1081193967.html

سياسي فلسطيني: ملف التطبيع ورقة ضغط تملكها السعودية على أمريكا وإسرائيل لحل القضية

سياسي فلسطيني: ملف التطبيع ورقة ضغط تملكها السعودية على أمريكا وإسرائيل لحل القضية

قال أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، إن انسحاب المملكة العربية السعودية من محادثات التطبيع الإسرائيلية هو موقف متقدم... 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T14:07+0000

2023-09-19T14:07+0000

2023-09-19T14:07+0000

حصري

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

السعودية

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077843641_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_06d205c095c7e97fad6043fdce10619e.jpg

وأضاف، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الموقف السعودي ينبع من الدعم المستمر والدائم من المملكة لفلسطين سياسيا وماديا، حيث لم تتخلَّ يوما عن دعم الشعب الفلسطيني في كافة المواقف".وأوضح شعث أن المفاوضات غير المباشرة، التي كانت تجري بين السعودية وإسرائيل بوساطة أمريكية، تختلف عن غيرها من مفاوضات التطبيع، بما في ذلك الاتفاقيات الإبراهيمية، في عدة نقاط، أبرزها الوساطة غير المباشرة لواشنطن، وإشراك المملكة للقيادة الفلسطينية والتنسيق معها دون وصاية أو تدخل لتحديد حدود الدولة الفلسطينية بناء على الشرعية الدولية.ويرى أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني أن عدم قبول المملكة لأي اتفاق دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية موقف مشرّف يحسب للدبلوماسية السعودية، يضاف إلى التنسيق المباشر والمستمر بين القيادتين في المملكة وفلسطين بشأن الصراع مع إسرائيل، وغيرها من القضايا المهمة.وأكد أسامة شعث أن المملكة لم تنقطع عن الدعم المباشر للشعب الفلسطيني في جميع المراحل، وكان لها العديد من المبادرات السياسية والدولية لحل الصراع العربي الإسرائيلي، وآخرها المبادرة العربية للسلام التي تبنتها القمة العربية، في بيروت 2002، والتي اعتمدتها الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي، واستندت عليها خطة خارطة الطريق الأمريكية 2003.ويعتقد السياسي الفلسطيني أن وقف المملكة لمفاوضات التطبيع كافة يرجع إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، المتطرفة لا تؤمن بالسلام، ولا تريد الانسحاب من أراضي دولة فلسطين المحتلة، ما دفع المملكة للانسحاب كوسيلة ضغط كبيرة ورابحة في يد السعودية على إدارة بايدن، التي تسابق الوقت لإنجاز الاتفاق قبل الانتخابات الأمريكية.وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل كذلك ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية التي تصاعدت أزمتها الداخلية كثيرا، في الآونة الأخيرة، لا سيما وأن نتنياهو وحكومته يحتاجون الاستمرار في حكمهم عبر تقديم أي إنجاز لجمهوره ومؤيديه.وتابع: "لذلك يواصل نتنياهو عدوانه وحصاره وعمليات الضم والاستيطان والتنكيل بالشعب الفلسطيني، دون أي رغبة في إنهاء الصراع من جانب، فيما يواصل ضغطه على واشنطن للتدخل من أجل تطبيع العلاقات بين دولته والدول العربية خاصة المملكة".وقال أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، إن الدبلوماسية السعودية تدرك جيدا كل الألاعيب الإسرائيلية، وبات لديها نماذج سابقة فشلت في التطبيع، ولن تنطلي عليها أي ضغوط أو وعود وإغراءات أمريكية، في وقت أصبحت فيه المملكة أكثر انفتاحا واتفاقا مع القوى الدولية والإقليمية، بينما يتراجع التأثير الأمريكي عن السابق، إضافة إلى أن التطبيع في حد ذاته لا يفيد السعودية، حيث بات لديها الكثير من الخيارات الدولية لتعزيز التعاون في المجالات كافة التي تحتاج إليها.ونقل الموقع الإلكتروني "إيلاف"، عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، أن السعودية أوقفت المباحثات مع الجانب الأمريكي الخاصة بالتطبيع مع إسرائيل.وشدد بن فرحان، في تصريح لـ "الإخبارية" السعودية، خلال الاجتماع الوزاري لمناقشة جهود تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في مدينة نيويورك، على أن "حل القضية الفلسطينية داعم لاستقرار المنطقة والعالم"، مؤكدا "ضرورة أن يتم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية".وأضاف: "نسعى لإعادة الحديث حول حل الدولتين للواجهة، ونسقنا بشكل كامل مع الأشقاء في فلسطين لضمان انعكاس أولوياتهم ومواقفهم في مجريات ومخرجات هذا الاجتماع لتنشيط جهود السلام"، لافتا إلى ضرورة إحياء الأمل للخروج من تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعاني منها فلسطين".

https://sputnikarabic.ae/20230917/الرياض-تصدم-تل-أبيب-من-يقف-وراء-تسريب-اللقاءات-السرية؟-1081113846.html

https://sputnikarabic.ae/20230623/نتنياهو-من-الأفضل-ترك-ملف-التطبيع-مع-السعودية-سرا-1078412497.html

https://sputnikarabic.ae/20230918/واشنطن-ترد-على-أنباء-قرار-سعودي-بوقف-مباحثات-التطبيع-مع-إسرائيل-1081167502.html

إسرائيل

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم