https://sputnikarabic.ae/20230919/مدير-وكالة-الطاقة-الذرية-نأمل-أن-تعيد-إيران-النظر-في-قرار-سحب-اعتماد-مفتشينا-داخل-منشآتها-النووية-1081173225.html

مدير وكالة الطاقة الذرية: نأمل أن تعيد إيران النظر في قرار سحب اعتماد مفتشينا داخل منشآتها النووية

مدير وكالة الطاقة الذرية: نأمل أن تعيد إيران النظر في قرار سحب اعتماد مفتشينا داخل منشآتها النووية

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن أمله في أن تعيد إيران النظر في قرارها بشأن سحب اعتماد مفتشي الوكالة داخل منشآتها النووية. 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T01:41+0000

2023-09-19T01:41+0000

2023-09-19T01:41+0000

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نيويورك - سبوتنيك. وقال غروسي في تصريح لـ "سبوتنيك" رداً على سؤال حول قرار إيران سحب اعتماد مفتشي الوكالة داخل منشآتها النووية: "نأسف لذلك. أنا حقاً لا أفهم هذا الأمر. لا أستطيع فهم من المستفيد من هذا الأمر، فإيران تحتاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية كي تقدم التطمينات اللازمة بأن برنامجها [النووي] يستخدم لأغراض سلمية، ونحن نقوم بذلك من خلال مفتشينا".وأضاف: "إذا قمنا بتحديد عدد المفتشين، سيصبح من الصعب بالنسبة لي القيام بعملي، ولهذا آمل حقاً أن يعيدوا النظر في هذا القرار".والسبت الماضي، أعلن غروسي، أن إيران أبلغت الوكالة بسحب تصاريح عدد من مفتشي الوكالة لديها، حيث يتولى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالعمل في إيران، مهام التحقق في إطار اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانا لغروسي، جاء فيه: "أخطرتني الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقرارها سحب تعيين عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، المكلفين بإجراء أنشطة التحقق في إيران، مشيرا إلى أن ذلك جاء في أعقاب سحب تعيين مفتش آخر للوكالة في إيران.ويشار إلى أن محادثات إحياء "الاتفاق النووي"، الموقع بين طهران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، من جهة أخرى، تعثرت بسبب عدم التوافق مع واشنطن، على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وفي السياق نفسه، وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.ومن جانبها ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20230916/غروسي-إيران-ألغت-عددا-من-تصاريح-مفتشي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لديها-1081104013.html

https://sputnikarabic.ae/20230916/إيران-تعلق-على-بيان-غروسي-بشأن-تصاريح-مفتشي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لديها-1081105264.html

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