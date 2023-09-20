عربي
https://sputnikarabic.ae/20230920/الدفاع-الروسية-قوات-حفظ-السلام-الروسية-قامت-بإجلاء-أكثر-من-3100-شخص-في-قره-باغ-1081245389.html
الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام الروسية قامت بإجلاء أكثر من 3100 شخص في قره باغ
الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام الروسية قامت بإجلاء أكثر من 3100 شخص في قره باغ
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قوات حفظ السلام الروسية، أجلت 3154 شخصا، بينهم 1428 طفلا، منذ بدء الأعمال العدائية في قره باغ. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T16:37+0000
2023-09-20T16:37+0000
روسيا
قره باغ
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/1e/1047349110_0:190:2968:1860_1920x0_80_0_0_485b18ca04f0d713c73570d0f38efc4b.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "من خلال وساطة قيادة قوات حفظ السلام الروسية، تم التوصل إلى اتفاق مع أطراف النزاع بشأن وقف كامل للأعمال العدائية. منذ بداية الأعمال العدائية الفعلية، قامت قوات حفظ السلام الروسية بإجلاء المدنيين من ماردكيرت ومارتوني وأسكيران، وتم إجلاء 3154 شخصًا إلى مقر قوات حفظ السلام الروسية، منهم بينهم 1428 طفلًا".وأضافت وزارة الدفاع: "منذ الساعة 13:00 يوم 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، لم يتم تسجيل أي حالة انتهاك لوقف إطلاق النار في قره باغ". وكانت أذربيجان، قد أعلنت أمس الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، بغية استعادة النظام الدستوري.يذكر أن ناغورني قره باغ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان، الغالبية العظمى من السكان هم من الأرمن، وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.وفي نهاية شهر مايو/ أيار من هذا العام، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن "يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية"، أي مع قره باغ.وفي سبتمبر الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ. في حين، قال الزعيم الأذربيجاني إلهام علييف، إن "أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام، قبل نهاية العام، إذا لم تغير يريفان موقفها".
https://sputnikarabic.ae/20230920/وزارة-الدفاع-الروسية-مقتل-جنود-حفظ-السلام-الروس-في-قره-باغ-بنيران-أسلحة-خفيفة--عاجل-1081240182.html
قره باغ
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/1e/1047349110_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_5d87a9bc1b9b120270a55f80093a8d05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, قره باغ, العالم
روسيا, قره باغ, العالم

الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام الروسية قامت بإجلاء أكثر من 3100 شخص في قره باغ

16:37 GMT 20.09.2023
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورقوات حفظ السلام الروسية، مطبخ ميداني، في ستيباناكيرت، قره باغ
قوات حفظ السلام الروسية، مطبخ ميداني، في ستيباناكيرت، قره باغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قوات حفظ السلام الروسية، أجلت 3154 شخصا، بينهم 1428 طفلا، منذ بدء الأعمال العدائية في قره باغ.
وقالت الدفاع الروسية: "من خلال وساطة قيادة قوات حفظ السلام الروسية، تم التوصل إلى اتفاق مع أطراف النزاع بشأن وقف كامل للأعمال العدائية. منذ بداية الأعمال العدائية الفعلية، قامت قوات حفظ السلام الروسية بإجلاء المدنيين من ماردكيرت ومارتوني وأسكيران، وتم إجلاء 3154 شخصًا إلى مقر قوات حفظ السلام الروسية، منهم بينهم 1428 طفلًا".
وأضافت وزارة الدفاع: "منذ الساعة 13:00 يوم 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، لم يتم تسجيل أي حالة انتهاك لوقف إطلاق النار في قره باغ".
عناصر الفريق المتخصص في إزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية أثناء مهام الاستطلاع الهندسي، وإزالة الألغام من الأراضي والطرق، في مناطق ناغورني قره باغ، 23 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
الدفاع الروسية: مقتل عدد من الجنود الروس من قوات حفظ السلام بإطلاق نار في قره باغ
15:37 GMT
وكانت أذربيجان، قد أعلنت أمس الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، بغية استعادة النظام الدستوري.
يذكر أن ناغورني قره باغ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان، الغالبية العظمى من السكان هم من الأرمن، وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.
وفي نهاية شهر مايو/ أيار من هذا العام، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن "يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية"، أي مع قره باغ.
وفي سبتمبر الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ. في حين، قال الزعيم الأذربيجاني إلهام علييف، إن "أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام، قبل نهاية العام، إذا لم تغير يريفان موقفها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала