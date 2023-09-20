https://sputnikarabic.ae/20230920/الدفاع-الروسية-قوات-حفظ-السلام-الروسية-قامت-بإجلاء-أكثر-من-3100-شخص-في-قره-باغ-1081245389.html

الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام الروسية قامت بإجلاء أكثر من 3100 شخص في قره باغ

الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام الروسية قامت بإجلاء أكثر من 3100 شخص في قره باغ

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قوات حفظ السلام الروسية، أجلت 3154 شخصا، بينهم 1428 طفلا، منذ بدء الأعمال العدائية في قره باغ. 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T16:37+0000

2023-09-20T16:37+0000

2023-09-20T16:37+0000

روسيا

قره باغ

العالم

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وقالت الدفاع الروسية: "من خلال وساطة قيادة قوات حفظ السلام الروسية، تم التوصل إلى اتفاق مع أطراف النزاع بشأن وقف كامل للأعمال العدائية. منذ بداية الأعمال العدائية الفعلية، قامت قوات حفظ السلام الروسية بإجلاء المدنيين من ماردكيرت ومارتوني وأسكيران، وتم إجلاء 3154 شخصًا إلى مقر قوات حفظ السلام الروسية، منهم بينهم 1428 طفلًا".وأضافت وزارة الدفاع: "منذ الساعة 13:00 يوم 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، لم يتم تسجيل أي حالة انتهاك لوقف إطلاق النار في قره باغ". وكانت أذربيجان، قد أعلنت أمس الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، بغية استعادة النظام الدستوري.يذكر أن ناغورني قره باغ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان، الغالبية العظمى من السكان هم من الأرمن، وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.وفي نهاية شهر مايو/ أيار من هذا العام، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن "يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية"، أي مع قره باغ.وفي سبتمبر الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ. في حين، قال الزعيم الأذربيجاني إلهام علييف، إن "أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام، قبل نهاية العام، إذا لم تغير يريفان موقفها".

https://sputnikarabic.ae/20230920/وزارة-الدفاع-الروسية-مقتل-جنود-حفظ-السلام-الروس-في-قره-باغ-بنيران-أسلحة-خفيفة--عاجل-1081240182.html

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