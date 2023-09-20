https://sputnikarabic.ae/20230920/الرئيس-الإيراني-طهران-لن-تتنازل-عن-حقها-في-استغلال-الطاقة-النووية-السلمية-1081211523.html
الرئيس الإيراني: طهران لن تتنازل عن حقها في استغلال الطاقة النووية السلمية
الرئيس الإيراني: طهران لن تتنازل عن حقها في استغلال الطاقة النووية السلمية
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تتنازل عن حقها في استغلال الطاقة النووية السلمية. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T03:03+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال رئيسي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:"إيران لن تتنازل عن حقها في تطوير طاقة نووية تستخدم في الأغراض السلمية".وأكد الرئيس الإيراني أنه لا وجود للأسلحة النووية في العقيدة العسكرية الإيرانية.وشدد رئيسي على أن سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية لم تأت بأي نتائج، داعيا واشنطن للتخلي عن هذا المسار.وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، أكد رئيسي أن بلاده التزمت سابقا بالاتفاق النووي، مطالبا الولايات المتحدة بإثبات إذا ما كانت ترغب في تسوية هذه المسألة أم لا.وأردف بقوله: "الولايات المتحدة الأمريكية هي من انسحبت من الاتفاق النووي وارتكبت جريمة بحق هذا الاتفاق العالمي وعليها أن تعترف ما إذا كانت تريد الاتفاق أم لا".وانطلقت أمس أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، حيث من المقرر أن تستمر أعمال القمة لمدة أسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20230919/الرئيس-الإيراني-يحمل-الولايات-المتحدة-مسؤولية-العنف-الجاري-في-أوكرانيا-1081210247.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الإيراني: طهران لن تتنازل عن حقها في استغلال الطاقة النووية السلمية
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تتنازل عن حقها في استغلال الطاقة النووية السلمية.
طهران - سبوتنيك
. وقال رئيسي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:"إيران لن تتنازل عن حقها في تطوير طاقة نووية تستخدم في الأغراض السلمية".
وأكد الرئيس الإيراني أنه لا وجود للأسلحة النووية في العقيدة العسكرية الإيرانية.
وشدد رئيسي على أن سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية
لم تأت بأي نتائج، داعيا واشنطن للتخلي عن هذا المسار.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، أكد رئيسي أن بلاده التزمت سابقا بالاتفاق النووي، مطالبا الولايات المتحدة بإثبات إذا ما كانت ترغب في تسوية هذه المسألة أم لا.
وأردف بقوله: "الولايات المتحدة الأمريكية هي من انسحبت من الاتفاق النووي وارتكبت جريمة بحق هذا الاتفاق العالمي وعليها أن تعترف ما إذا كانت تريد الاتفاق أم لا".
وانطلقت أمس أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، حيث من المقرر أن تستمر أعمال القمة لمدة أسبوع.