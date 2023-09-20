https://sputnikarabic.ae/20230920/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للواء-120-في-خاركوف--عاجل-1081232590.html
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في خاركوف
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في خاركوف
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي دمر مستودع ذخيرة تابع للواء 120 في خاركوف. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T11:36+0000
2023-09-20T11:36+0000
2023-09-20T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت الغارات الجوية ونيران المدفعية الروسية أضرارا بأفراد ومعدات الألوية الآلية 14 و 32 و 25 المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زاغورويكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف وروزوفكا وبيريستوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبحسب الدفاع: "تم تحييد أكثر من 65 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين وصاروخ أمريكي مضاد للطائرات من طراز "أفينغر".وأضاف: "في اتجاه خيرسون، في منطقة كازاتسكوي في مقاطعة تم القضاء على 4 مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا للدفاع: "بلغت خسائر العدو أكثر من 60 عسكريًا أوكرانيًا ومركبة قتالية مدرعة و4 مركبات".وتابع البيان: "تم تدمير مركز القيادة والمراقبة للكتيبة من اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونقطة انتشار مؤقتة لوحدات اللواء البحري الخامس والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بتروبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230920/الجيش-الروسي-يدمر-لواءي-القوات-الخاصة-والحرس-الوطني-الأوكراني-في-دونيتسك-1081232349.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في خاركوف
11:36 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 11:57 GMT 20.09.2023) تابعنا عبر
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي دمر مستودع ذخيرة تابع للواء 120 في خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت الغارات الجوية ونيران المدفعية الروسية أضرارا بأفراد ومعدات الألوية الآلية 14 و 32 و 25 المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زاغورويكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف وروزوفكا وبيريستوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبحسب الدفاع: "تم تحييد أكثر من 65 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين وصاروخ أمريكي مضاد للطائرات من طراز "أفينغر".
وأضاف: "في اتجاه خيرسون، في منطقة كازاتسكوي في مقاطعة تم القضاء على 4 مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقا للدفاع: "بلغت خسائر العدو أكثر من 60 عسكريًا أوكرانيًا ومركبة قتالية مدرعة و4 مركبات".
وتابع البيان: "تم تدمير مركز القيادة والمراقبة للكتيبة من اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونقطة انتشار مؤقتة لوحدات اللواء البحري الخامس والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بتروبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.