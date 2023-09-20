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الجيش الروسي يدمر مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-24"
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230920/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للواء-120-في-خاركوف--عاجل-1081232590.html
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في خاركوف
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في خاركوف
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي دمر مستودع ذخيرة تابع للواء 120 في خاركوف. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T11:36+0000
2023-09-20T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت الغارات الجوية ونيران المدفعية الروسية أضرارا بأفراد ومعدات الألوية الآلية 14 و 32 و 25 المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زاغورويكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف وروزوفكا وبيريستوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبحسب الدفاع: "تم تحييد أكثر من 65 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين وصاروخ أمريكي مضاد للطائرات من طراز "أفينغر".وأضاف: "في اتجاه خيرسون، في منطقة كازاتسكوي في مقاطعة تم القضاء على 4 مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا للدفاع: "بلغت خسائر العدو أكثر من 60 عسكريًا أوكرانيًا ومركبة قتالية مدرعة و4 مركبات".وتابع البيان: "تم تدمير مركز القيادة والمراقبة للكتيبة من اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونقطة انتشار مؤقتة لوحدات اللواء البحري الخامس والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بتروبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230920/الجيش-الروسي-يدمر-لواءي-القوات-الخاصة-والحرس-الوطني-الأوكراني-في-دونيتسك-1081232349.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في خاركوف

11:36 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 11:57 GMT 20.09.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أفادت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي دمر مستودع ذخيرة تابع للواء 120 في خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت الغارات الجوية ونيران المدفعية الروسية أضرارا بأفراد ومعدات الألوية الآلية 14 و 32 و 25 المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زاغورويكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف وروزوفكا وبيريستوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبحسب الدفاع: "تم تحييد أكثر من 65 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين وصاروخ أمريكي مضاد للطائرات من طراز "أفينغر".
وأضاف: "في اتجاه خيرسون، في منطقة كازاتسكوي في مقاطعة تم القضاء على 4 مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقا للدفاع: "بلغت خسائر العدو أكثر من 60 عسكريًا أوكرانيًا ومركبة قتالية مدرعة و4 مركبات".
وتابع البيان: "تم تدمير مركز القيادة والمراقبة للكتيبة من اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونقطة انتشار مؤقتة لوحدات اللواء البحري الخامس والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بتروبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر لواءين للقوات الخاصة والحرس الوطني الأوكراني في دونيتسك
11:29 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:11 GMT
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