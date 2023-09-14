https://sputnikarabic.ae/20230914/الهلال-الأحمر-الليبي-عدد-المفقودين-نتيجة-إعصار-دانيال-تجاوز-10-آلاف-شخص-1081015232.html

الهلال الأحمر الليبي: عدد المفقودين نتيجة إعصار "دانيال" تجاوز 10 آلاف شخص

الهلال الأحمر الليبي: عدد المفقودين نتيجة إعصار "دانيال" تجاوز 10 آلاف شخص

قال الهلال الأحمر الليبي، صباح اليوم الخميس، إن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت شرق البلاد، تجاوز 10 آلاف شخص. 14.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-14T01:40+0000

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وقال الهلال الأحمر في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: " ووفقًا للإحصاءات الأولية، فإن عدد المفقودين قد تجاوز العشرة آلاف شخص. نحن نعمل بكل قوتنا لتحديد موقع وإنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأشخاص وإعادتهم سالمين".وأضاف: "نحن نبذل أقصى جهودنا لإنقاذ الأشخاص المفقودين جراء السيول والفيضانات التي ضربت شرق البلاد".وأعلنت السلطات الليبية، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.وتشير إحصائيات غير نهائية إلى أن الفيضانات في مدينة درنة، أودت بحياة نحو 2300 شخص.

https://sputnikarabic.ae/20230912/شاهد-عيان-لـسبوتنيك-وصول-عدد-كبير-من-الضحايا-المصريين-من-مدينة-درنة-إلى-مركز-طبرق-الطبي-1080969092.html

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