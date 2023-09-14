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الهلال الأحمر الليبي: عدد المفقودين نتيجة إعصار "دانيال" تجاوز 10 آلاف شخص
الهلال الأحمر الليبي: عدد المفقودين نتيجة إعصار "دانيال" تجاوز 10 آلاف شخص
قال الهلال الأحمر الليبي، صباح اليوم الخميس، إن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت شرق البلاد، تجاوز 10 آلاف شخص. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T01:40+0000
2023-09-14T01:40+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال الهلال الأحمر في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: " ووفقًا للإحصاءات الأولية، فإن عدد المفقودين قد تجاوز العشرة آلاف شخص. نحن نعمل بكل قوتنا لتحديد موقع وإنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأشخاص وإعادتهم سالمين".وأضاف: "نحن نبذل أقصى جهودنا لإنقاذ الأشخاص المفقودين جراء السيول والفيضانات التي ضربت شرق البلاد".وأعلنت السلطات الليبية، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.وتشير إحصائيات غير نهائية إلى أن الفيضانات في مدينة درنة، أودت بحياة نحو 2300 شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230912/شاهد-عيان-لـسبوتنيك-وصول-عدد-كبير-من-الضحايا-المصريين-من-مدينة-درنة-إلى-مركز-طبرق-الطبي-1080969092.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

الهلال الأحمر الليبي: عدد المفقودين نتيجة إعصار "دانيال" تجاوز 10 آلاف شخص

01:40 GMT 14.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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قال الهلال الأحمر الليبي، صباح اليوم الخميس، إن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت شرق البلاد، تجاوز 10 آلاف شخص.
وقال الهلال الأحمر في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: " ووفقًا للإحصاءات الأولية، فإن عدد المفقودين قد تجاوز العشرة آلاف شخص. نحن نعمل بكل قوتنا لتحديد موقع وإنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأشخاص وإعادتهم سالمين".
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
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وأضاف: "نحن نبذل أقصى جهودنا لإنقاذ الأشخاص المفقودين جراء السيول والفيضانات التي ضربت شرق البلاد".
وأعلنت السلطات الليبية، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
وتشير إحصائيات غير نهائية إلى أن الفيضانات في مدينة درنة، أودت بحياة نحو 2300 شخص.
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