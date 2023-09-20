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https://sputnikarabic.ae/20230920/رئيس-توتنهام-يكشف-عن-وضع-بند-يسمح-باستعادة-هاري-كين-من-بايرن-ميونخ-1081223780.html
رئيس توتنهام يكشف عن وضع بند يسمح باستعادة هاري كين من بايرن ميونخ
رئيس توتنهام يكشف عن وضع بند يسمح باستعادة هاري كين من بايرن ميونخ
أكد رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي، أنه قادر على استعادة نجم الفريق السابق هاري كين، الذي رحل إلى بايرن ميونيخ الألماني. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T10:33+0000
2023-09-20T10:33+0000
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وكشف قال ليفي، في حديثه خلال منتدى المشجعين، عن إدراجه بند إعادة شراء في عقد انتقال قائد إنجلترا إلى بايرن ميونيخ".وانتقل المهاجم البالغ من العمر 30 عاما إلى النادي البافاري، في صفقة قُدرت بنحو 100 مليون جنيه إسترليني، بعد أن قضى 19 عاماً في توتنهام.وأعلن "بايرن ميونيخ" الألماني، تعاقده مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، بعقد يمتد ينتهي، في موسم 2027"، مشيرا إلى أن "لاعب توتنهام السابق سيرتدي القميص رقم 9 داخل صفوف الفريق البافاري". وفي تصريحات قبل مشاركته الأولى مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، قال المهاجم الإنجليزي إن أنظاره ستظل متوجهة إلى توتنهام بقية حياته، مؤكدا أن رحيله من النادي الإنجليزي ليس وداعاً. وحقق كين انطلاقة قوية، منذ انضمامه إلى بطل ألمانيا بعقد لمدة 4 سنوات، حيث سجل 4 أهداف خلال 5 مباريات.
https://sputnikarabic.ae/20230812/بايرن-ميونيخ-الألماني-يعلن-تعاقده-مع-هاري-كين-1080002290.html
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نادي توتنهام, نادي بايرن ميونخ, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي
نادي توتنهام, نادي بايرن ميونخ, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي

رئيس توتنهام يكشف عن وضع بند يسمح باستعادة هاري كين من بايرن ميونخ

10:33 GMT 20.09.2023
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHEالنجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني
النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHE
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أكد رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي، أنه قادر على استعادة نجم الفريق السابق هاري كين، الذي رحل إلى بايرن ميونيخ الألماني.
وكشف قال ليفي، في حديثه خلال منتدى المشجعين، عن إدراجه بند إعادة شراء في عقد انتقال قائد إنجلترا إلى بايرن ميونيخ".
وانتقل المهاجم البالغ من العمر 30 عاما إلى النادي البافاري، في صفقة قُدرت بنحو 100 مليون جنيه إسترليني، بعد أن قضى 19 عاماً في توتنهام.
لاعب بايرن ميونخ الجديد المهاجم الانجليزي هاري كين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
مجتمع
"بايرن ميونيخ" الألماني يعلن تعاقده مع هاري كين
12 أغسطس, 09:27 GMT
وأعلن "بايرن ميونيخ" الألماني، تعاقده مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، بعقد يمتد ينتهي، في موسم 2027"، مشيرا إلى أن "لاعب توتنهام السابق سيرتدي القميص رقم 9 داخل صفوف الفريق البافاري".
وفي تصريحات قبل مشاركته الأولى مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، قال المهاجم الإنجليزي إن أنظاره ستظل متوجهة إلى توتنهام بقية حياته، مؤكدا أن رحيله من النادي الإنجليزي ليس وداعاً.
وحقق كين انطلاقة قوية، منذ انضمامه إلى بطل ألمانيا بعقد لمدة 4 سنوات، حيث سجل 4 أهداف خلال 5 مباريات.
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