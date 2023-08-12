https://sputnikarabic.ae/20230812/بايرن-ميونيخ-الألماني-يعلن-تعاقده-مع-هاري-كين-1080002290.html
"بايرن ميونيخ" الألماني يعلن تعاقده مع هاري كين
"بايرن ميونيخ" الألماني يعلن تعاقده مع هاري كين
أعلن نادي "بايرن ميونيخ" الألماني، اليوم السبت، تعاقده مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، بعقد يمتد لأربعة أعوام مقبلة. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T09:27+0000
2023-08-12T09:27+0000
2023-08-12T09:27+0000
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وقال النادي، في بيان له، إن "العقد سينتهي، في موسم 2027"، مشيرا إلى أن "لاعب توتنهام السابق سيرتدي القميص رقم 9 داخل صفوف الفريق البافاري".وكان آلان شيرار، أسطورة منتخب إنجلترا والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، قد قال إن "هاري كين، قدّم كل ما يمكن تقديمه لفريق توتنهام". جاء ذلك تعليقًا على تقارير حول إمكانية رحيله عن توتنهام، حسبما ذكر موقع "جوول".ولدى شيرار 260 هدفا لا تزال تمنحه الصدارة كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي، بينما بلغ عدد أهداف هاري كين، حتى اليوم، 211 هدفا فقط.يذكر أن 148 هدفا من إجمالي أهداف شيرار، أحرزها خلال 302 مباراة مع نادي "نيوكاسل" في الدوري الإنجليزي.
https://sputnikarabic.ae/20211116/هاري-كين-يكسر-أرقاما--قياسية-صمدت-لعقود-1050719234.html
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رياضة, منوعات, نادي بايرن ميونخ, نادي توتنهام
رياضة, منوعات, نادي بايرن ميونخ, نادي توتنهام
"بايرن ميونيخ" الألماني يعلن تعاقده مع هاري كين
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أعلن نادي "بايرن ميونيخ" الألماني، اليوم السبت، تعاقده مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، بعقد يمتد لأربعة أعوام مقبلة.
وقال النادي، في بيان له، إن "العقد سينتهي، في موسم 2027"، مشيرا إلى أن "لاعب توتنهام السابق سيرتدي القميص رقم 9 داخل صفوف الفريق البافاري".
وكان آلان شيرار، أسطورة منتخب إنجلترا والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، قد قال إن "هاري كين، قدّم كل ما يمكن تقديمه لفريق توتنهام". جاء ذلك تعليقًا على تقارير حول إمكانية رحيله عن توتنهام، حسبما ذكر
موقع "جوول".
16 نوفمبر 2021, 12:29 GMT
ولدى شيرار 260 هدفا لا تزال تمنحه الصدارة كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي
، بينما بلغ عدد أهداف هاري كين، حتى اليوم، 211 هدفا فقط.
يذكر أن 148 هدفا من إجمالي أهداف
شيرار، أحرزها خلال 302 مباراة مع نادي "نيوكاسل" في الدوري الإنجليزي.