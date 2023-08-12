عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230812/بايرن-ميونيخ-الألماني-يعلن-تعاقده-مع-هاري-كين-1080002290.html
"بايرن ميونيخ" الألماني يعلن تعاقده مع هاري كين
"بايرن ميونيخ" الألماني يعلن تعاقده مع هاري كين
أعلن نادي "بايرن ميونيخ" الألماني، اليوم السبت، تعاقده مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، بعقد يمتد لأربعة أعوام مقبلة. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T09:27+0000
2023-08-12T09:27+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
نادي بايرن ميونخ
نادي توتنهام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0c/1080001744_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_6f6ddcfe22e37e977d5c0f8f4c26793e.jpg
وقال النادي، في بيان له، إن "العقد سينتهي، في موسم 2027"، مشيرا إلى أن "لاعب توتنهام السابق سيرتدي القميص رقم 9 داخل صفوف الفريق البافاري".وكان آلان شيرار، أسطورة منتخب إنجلترا والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، قد قال إن "هاري كين، قدّم كل ما يمكن تقديمه لفريق توتنهام". جاء ذلك تعليقًا على تقارير حول إمكانية رحيله عن توتنهام، حسبما ذكر موقع "جوول".ولدى شيرار 260 هدفا لا تزال تمنحه الصدارة كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي، بينما بلغ عدد أهداف هاري كين، حتى اليوم، 211 هدفا فقط.يذكر أن 148 هدفا من إجمالي أهداف شيرار، أحرزها خلال 302 مباراة مع نادي "نيوكاسل" في الدوري الإنجليزي.
https://sputnikarabic.ae/20211116/هاري-كين-يكسر-أرقاما--قياسية-صمدت-لعقود-1050719234.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0c/1080001744_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_aa5f3b2cbb253a363d140da96e26353a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, نادي بايرن ميونخ, نادي توتنهام
رياضة, منوعات, نادي بايرن ميونخ, نادي توتنهام

"بايرن ميونيخ" الألماني يعلن تعاقده مع هاري كين

09:27 GMT 12.08.2023
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLSلاعب بايرن ميونخ الجديد المهاجم الانجليزي هاري كين
لاعب بايرن ميونخ الجديد المهاجم الانجليزي هاري كين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن نادي "بايرن ميونيخ" الألماني، اليوم السبت، تعاقده مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، بعقد يمتد لأربعة أعوام مقبلة.
وقال النادي، في بيان له، إن "العقد سينتهي، في موسم 2027"، مشيرا إلى أن "لاعب توتنهام السابق سيرتدي القميص رقم 9 داخل صفوف الفريق البافاري".
وكان آلان شيرار، أسطورة منتخب إنجلترا والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، قد قال إن "هاري كين، قدّم كل ما يمكن تقديمه لفريق توتنهام". جاء ذلك تعليقًا على تقارير حول إمكانية رحيله عن توتنهام، حسبما ذكر موقع "جوول".
المنتخب الإنجليزي يتأهل إلى نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2020، ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 7 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2021
مجتمع
هاري كين يحطم أرقاما قياسية صمدت لعقود
16 نوفمبر 2021, 12:29 GMT
ولدى شيرار 260 هدفا لا تزال تمنحه الصدارة كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي، بينما بلغ عدد أهداف هاري كين، حتى اليوم، 211 هدفا فقط.
يذكر أن 148 هدفا من إجمالي أهداف شيرار، أحرزها خلال 302 مباراة مع نادي "نيوكاسل" في الدوري الإنجليزي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала