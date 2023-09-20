https://sputnikarabic.ae/20230920/نتنياهو-يمكن-التوصل-إلى-اتفاق-تاريخي-مع-السعودية-في-ظل-ولاية-بايدن-1081244861.html
نتنياهو: يمكن التوصل إلى اتفاق تاريخي مع السعودية في ظل ولاية بايدن
نتنياهو: يمكن التوصل إلى اتفاق تاريخي مع السعودية في ظل ولاية بايدن
التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T16:23+0000
2023-09-20T16:23+0000
2023-09-20T16:28+0000
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
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جو بايدن
بنيامين نتنياهو
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن بنيامين نتنياهو، قوله إنه "من الممكن أن تتوصل إسرائيل والسعودية لاتفاق سلام تاريخي في عهد أو في ولاية الرئيس الأمريكي بايدن".وطمأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الرئيس الأمريكي بايدن، بشأن التعديلات القضائية الأخيرة، قائلا:من جانبه، أكد جو بايدن، الالتزام الأمريكي حيال دعم إسرائيل، مشددا على وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل، منذ ما يزيد عن 75 عاما، بدعوى أن البلدين يتحدثان عن الديمقراطية المشتركة، بحسب قوله.وأوضحت القناة الإسرائيلية (هيئة البث) أن "عدة ملفات طرحت على طاولة لقاء نتنياهو وبايدن، أهمها ملف التعديلات القضائية التي تحاول حكومة نتنياهو تمريرها، والتي تحد من صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا في البلاد"، بحسب القناة.ومن بين القضايا المشتركة الأخرى، ملف حل الدولتين مع الجانب الفلسطيني، فضلا عن محاولة منع البرنامج النووي الإيراني، والعمل على التوصل لاتفاق سلام حقيقي مع السعودية.وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، لخطة إقامة ممر بري يوصل إسرائيل والسعودية عن طريق سكة حديدية، بحسب قوله.وقال بايدن، في كلمته، إن "هذا جزء من مجهود أمريكا، لخلق شرق أوسط موحد أكثر"، مشددا على أن هذا "يوضح كيف أن للتطبيع والعلاقات الاقتصادية لإسرائيل، مع جاراتها تأثير إيجابي وعملي"، وأضاف بأن بلاده تعمل طوال الوقت لدعم السلام العادل وطويل المدى بين الإسرائيليين والفلسطينيين- دولتين لشعبين، بحسب قوله. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية، سعيها إلى تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل في المستقبل، من بعد الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمغرب.
https://sputnikarabic.ae/20230920/بايدن-أمريكا-تعمل-على-التطبيع-بين-إسرائيل-والعالم-العربي-مقابل-حل-الدولتين-1081216335.html
https://sputnikarabic.ae/20230919/سياسي-فلسطيني-ملف-التطبيع-ورقة-ضغط-تملكها-السعودية-على-أمريكا-وإسرائيل-لحل-القضية-1081193967.html
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تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, بنيامين نتنياهو
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, بنيامين نتنياهو
نتنياهو: يمكن التوصل إلى اتفاق تاريخي مع السعودية في ظل ولاية بايدن
16:23 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 16:28 GMT 20.09.2023) تابعنا عبر
التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن بنيامين نتنياهو
، قوله إنه "من الممكن أن تتوصل إسرائيل والسعودية لاتفاق سلام تاريخي في عهد أو في ولاية الرئيس الأمريكي بايدن".
وطمأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الرئيس الأمريكي بايدن، بشأن التعديلات القضائية الأخيرة، قائلا:
أستطيع أن أضمن لكم شيئا واحدا وهو التزام إسرائيل بالديمقراطية.
من جانبه، أكد جو بايدن، الالتزام الأمريكي حيال دعم إسرائيل، مشددا على وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل، منذ ما يزيد عن 75 عاما، بدعوى أن البلدين يتحدثان عن الديمقراطية المشتركة، بحسب قوله.
وأوضحت القناة الإسرائيلية (هيئة البث) أن "عدة ملفات طرحت على طاولة لقاء نتنياهو وبايدن، أهمها ملف التعديلات القضائية التي تحاول حكومة نتنياهو تمريرها، والتي تحد من صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا في البلاد"، بحسب القناة.
ومن بين القضايا المشتركة الأخرى، ملف حل الدولتين مع الجانب الفلسطيني، فضلا عن محاولة منع البرنامج النووي الإيراني، والعمل على التوصل لاتفاق سلام حقيقي
مع السعودية.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، لخطة إقامة ممر بري يوصل إسرائيل والسعودية عن طريق سكة حديدية، بحسب قوله.
وقال بايدن، في كلمته
، إن "هذا جزء من مجهود أمريكا، لخلق شرق أوسط موحد أكثر"، مشددا على أن هذا "يوضح كيف أن للتطبيع والعلاقات الاقتصادية لإسرائيل، مع جاراتها تأثير إيجابي وعملي"، وأضاف بأن بلاده تعمل طوال الوقت لدعم السلام العادل وطويل المدى بين الإسرائيليين والفلسطينيين- دولتين لشعبين، بحسب قوله.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية، سعيها إلى تطبيع العلاقات
بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل في المستقبل، من بعد الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمغرب.