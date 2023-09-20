https://sputnikarabic.ae/20230920/نثق-بأشقائنا-الأردن-يعلق-على-احتمالية-التطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-1081235194.html

"نثق بأشقائنا"... الأردن يعلق على احتمالية التطبيع بين السعودية وإسرائيل

"نثق بأشقائنا"... الأردن يعلق على احتمالية التطبيع بين السعودية وإسرائيل

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن المملكة الأردنية الهاشمية "تثق بالسعودية"، في إطار رده على سؤال حول إمكانية تطبيع العلاقات بين المملكة العربية... 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T13:16+0000

2023-09-20T13:16+0000

2023-09-20T13:16+0000

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وقال الصفدي في حوار له مع قناة "المملكة" الأردنية حول موقف الأردن من الحديث عن تطبيع دولة عربية مع إسرائيل: "من الواضح أن سؤالك يتعلق بما يُقال حول المملكة العربية السعودية".وتابع "بالأمس تحدث وزير الخارجية السعودي بوضوح عن هذا الموقف".وأتم قائلا "نثق بأشقائنا وكلنا نريد السلام العادل والشامل وكلنا يعرف والإخوان في السعودية يقولون ويؤكدون ومواقفهم ثابتة في ذلك بأن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو ما سيؤدي إلى تحقيق السلام".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قال في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن "مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية معقدة للغاية".وتزايد الحديث، خلال الأسابيع الأخيرة، عن شرط سعودي لتطبيع العلاقات يقضي ببناء محطة نووية مدنية بمساعدة أمريكية على الأراضي السعودية، ما خلّف تحذيرات في الأوساط الإسرائيلية من أن "يخرج البرنامج النووي السعودي مستقبلا عن السيطرة".وذلك على الرغم من امتلاك إسرائيل لبرنامج نووي غير خاضع للإشراف الدولي، ومعارضتها امتلاك دول إقليمية لأي محطات نووية حتى إن كان الغرض منها سلميا.ويأتي ذلك بعدما أفاد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، بأن السعودية أوقفت المباحثات مع الجانب الأمريكي، الخاصة بالتطبيع مع إسرائيل. ونقل الموقع الإلكتروني "إيلاف"، عن المسؤول الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تضم بعض أقطاب اليمين المتشدد في البلاد، مثل إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، يعارضون أي خطوة تجاه الفلسطينيين.من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن "جهود التوصل لاتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي مستمرة".وفي المقابل، صرح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بأنه "لن يكون هناك حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون دولة فلسطينية مستقلة".وشدد بن فرحان، خلال الاجتماع الوزاري لمناقشة جهود تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في مدينة نيويورك، على أن "حل القضية الفلسطينية داعم لاستقرار المنطقة والعالم"، مؤكدا "ضرورة أن يتم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية".ووقعت إسرائيل، أواخر عام 2020، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.وتحاول إسرائيل السعي لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.

https://sputnikarabic.ae/20230920/بايدن-أمريكا-تعمل-على-التطبيع-بين-إسرائيل-والعالم-العربي-مقابل-حل-الدولتين-1081216335.html

https://sputnikarabic.ae/20230920/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-مفاوضات-التطبيع-مع-السعودية-معقدة-للغاية-1081213780.html

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أخبار الأردن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم العربي, الأخبار