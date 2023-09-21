https://sputnikarabic.ae/20230921/أزمة-تعليم-أطفال-اللاجئين-السوريين-في-لبنان-إلى-الواجهة-بعد-خفض-التمويل-1081273475.html

أزمة تعليم أطفال اللاجئين السوريين في لبنان إلى الواجهة بعد خفض التمويل

أزمة تعليم أطفال اللاجئين السوريين في لبنان إلى الواجهة بعد خفض التمويل

مع تأجيل بدء العام الدراسي في المدارس الحكومية اللبنانية، لما بعد الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تطرح تساؤلات حول مصير العام الدراسي لأبناء... 21.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-21T16:43+0000

2023-09-21T16:43+0000

2023-09-21T16:47+0000

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لا سيما بعد مطالبة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، زيادة المبلغ الممنوح لكل طالب سوري من 140 دولارا إلى ما كان عليه قبل خفض التمويل 600 دولار، معللًا السبب بازدياد أعداد الطلاب السوريين لأكثر من 200 ألف طالب، والحاجة إلى فتح مدارس جديدة لهم.وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قالت عاصي إن "الولادات الحديثة وأعداد القادمين الجدد عبر المعابر الشرعية والغير شرعية ارتفع، بالمقابل تخلت الكثير من المؤسسات الدولية عن دورها".وتابعت عاصي، قائلة: "نحن نعمل على النتائج ولم نعد نعمل على الوقاية وإن هناك تسربا من التعليم، اليوم نعمل على مكافحة عمل الأطفال، لأن تداعيات وقف التمويل واللا مبالاة بهذه المسؤولية الكبيرة، أو تعليم الأطفال يجب أن يكون ضمن شروط الدمج، والمشكلة أن هناك شروط وهذه الشروط صعب أن تتحملها الدولة اللبنانية".وأكدت عاصي أن "الأطفال السوريين يعملون بأسوأ أشكال عمل الأطفال، وعمل الأطفال هو سيء بالزراعة أو الميكانيك، ولكن بتنا اليوم نرى العمل بالخدمة المنزلية والمخدرات وهذا أمر مخيف وصعب".وبالنسبة لعدد السكان، رأت عاصي أنه "لا يمكن لأي بلد أن يحمل ما يحمله لبنان، في تركيا يوجد 5% من عدد السكان، وليس 45 و50%، ناهيك عن أن أعداد ولادات السوريين لا تسجل، الأعداد كبيرة جدا، هم يريدون وقف الهجرة إلى أوروبا ولكن الطريقة خاطئة، ويمكنهم توقيف الهجرة عبر عودة السوريين إلى المناطق الآمنة، وليس إبقاءهم في لبنان وبشروطهم، يريدون توقيف الهجرة إلى أوروبا ويريدون تعليما رسميا للأطفال لإبقائهم في لبنان".وأشارت عاصي إلى أن "التسجيل الرسمي للنازحين السوريين توقف عام 2015"، معتبرة أنه "حتى لبنان ليس لديه أرقام واضحة، بعد العام 2015، والمشكلة الثانية التي لها علاقة باللجوء إلى لبنان من دون تسجيل أصلًا، الأعداد غير واضحة، وأتصور أن هناك بعض القرى اللبنانية السوريين فيها ضعفين وثلاثة أضعاف عن أعداد اللبنانيين".وشددت على أن "هذا الأمر كارثة بحق الطفولة وكارثة بحق المجتمع السوري كأطفال وعائلات وكارثة بحق المجتمع المضيف، لأنه لم يقصر وقد فتح أبوابه وأعطاهم الأمان، على أساس أن يساعد المجتمع الدولي وأقله أن يساعد بدورات لمحو الأمية لكي لا يكون لدينا جيل أمي".

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