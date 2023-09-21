https://sputnikarabic.ae/20230921/الخارجية-المجرية-سوف-نمنع-أي-محاولات-لفرض-عقوبات-من-الاتحاد-الأوروبي-على-الطاقة-النووية-الروسية-1081271376.html

الخارجية المجرية: سوف نمنع أي محاولات لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على الطاقة النووية الروسية

الخارجية المجرية: سوف نمنع أي محاولات لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على الطاقة النووية الروسية

صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، أن المجر ستمنع أي محاولات من جانب الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية. 21.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-21T15:08+0000

2023-09-21T15:08+0000

2023-09-21T15:08+0000

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وقال سيارتو، لوكالة "سبوتنيك": "إنهم يواصلون المحاولة، لن يتمكنوا من ذلك، لأن ذلك سيكون مخالفاً لمصالحنا الوطنية وسنستخدم حق النقض ضده".وتابع: أخيرا وصل المشروع النووي إلى مرحلة مثيرة للإعجاب - وبدأ البناء الحقيقي. لذلك إذا تمكنا من الحفاظ على الإمدادات ضمن العقد، فنحن بخير. وإذا كنا بحاجة إلى أي تعديلات، فسنناقشها".وفي الوقت الحالي، تنتج محطة الطاقة النووية الوحيدة في المجر، "باكس"، ما يقرب من نصف احتياجات البلاد من الكهرباء من خلال وحدات الطاقة الأربع لديها.يذكر أنه في نهاية عام 2014، وقعت روسيا والمجر اتفاقية بشأن بناء وحدتين جديدتين، وهما الوحدة رقم 5 ورقم 6 في محطة "باكس" للطاقة النووية بوحدات من الجيل الثالث المطور "فى فى إى آر 1200"، والذي يوفر أحدث معايير السلامة والأمن العالمية.وقد منحت روسيا قرضاً حكومياً للحكومة المجرية، يصل إلى عشرة مليارات يورو، لمشروع "باكس 2"، وستبلغ التكلفة الإجمالية للعمل 12.5 مليار يورو. وتم بالفعل إصدار التراخيص لبناء وحدات الطاقة المذكورة.وفي شهر أيار/مايو من العام الجاري، وافقت المفوضية الأوروبية على تعديلات في اتفاقيات بناء المحطة وتمويل المشروع.وفي تموز/يوليو، وقعت موسكو وبودابست بروتوكولاً (يعادل الاتفاق) بشأن القرض الروسي لبناء محطة "باكس 2" للطاقة النووية،وقال جيرجيلي غولياس، رئيس ديوان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أوائل تموز/ يوليو الماضي، إنه من المتوقع أن يبدأ بناء محطة "باكس 2" للطاقة النووية في ربيع أو صيف عام 2024.

https://sputnikarabic.ae/20230729/المجر-تعلق-على-خطة-الاتحاد-الأوروبي-بفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-بـنكتة-1079550665.html

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