https://sputnikarabic.ae/20230921/بايدن-يحرج-نظيره-البرازيلي-تركه-دون-أن-يصافحه-في-مؤتمر-صحفي-فيديو-1081263623.html
بايدن يحرج نظيره البرازيلي.. تركه دون أن يصافحه في مؤتمر صحفي... فيديو
بايدن يحرج نظيره البرازيلي.. تركه دون أن يصافحه في مؤتمر صحفي... فيديو
تعرض الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، للإحراج من جانب نظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي جمع بينهما في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش الجمعية العامة... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T12:42+0000
2023-09-21T12:42+0000
2023-09-21T12:42+0000
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وبعد انتهاء المؤتمر، أمس الأربعاء، غادر بايدن (80 عاما) المسرح دون أن يصافح نظيره البرازيلي، ما جعله يشعر بإحباط من تصرفه.وقبل أن يتجاهل بايدن الرئيس البرازيلي، بدا نظيره الأمريكي في حيرة بشأن ما إذا كان سيحيي الجمهور أم يرفع إبهامه.كما أنه قبل بدء المؤتمر الصحفي مع الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، كاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن يسقط سارية العلم التي تحمل العلم البرازيلي، وهو يتجه نحو المسرح.يشار إلى أن جو بايدن هو أكبر رئيس سنا في تاريخ أمريكا، وارتكب العديد من الزلات واللحظات الحرجة أمام الكاميرات.وأعلن بايدن أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقامة في العام المقبل 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230628/بايدن-في-زلة-لسان-جديدة-بوتين-يخسر-في-العراق-1078577612.html
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نادي الفيديو, أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
نادي الفيديو, أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
بايدن يحرج نظيره البرازيلي.. تركه دون أن يصافحه في مؤتمر صحفي... فيديو
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تعرض الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، للإحراج من جانب نظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي جمع بينهما في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78.
وبعد انتهاء المؤتمر، أمس الأربعاء، غادر بايدن (80 عاما) المسرح دون أن يصافح نظيره البرازيلي، ما جعله يشعر بإحباط من تصرفه.
وقبل أن يتجاهل بايدن الرئيس البرازيلي
، بدا نظيره الأمريكي في حيرة بشأن ما إذا كان سيحيي الجمهور أم يرفع إبهامه.
كما أنه قبل بدء المؤتمر الصحفي مع الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، كاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن يسقط سارية العلم التي تحمل العلم البرازيلي، وهو يتجه نحو المسرح.
يشار إلى أن جو بايدن هو أكبر رئيس سنا في تاريخ أمريكا، وارتكب العديد من الزلات واللحظات الحرجة أمام الكاميرات.
وأعلن بايدن
أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقامة في العام المقبل 2024.