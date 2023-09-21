عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230921/بايدن-يحرج-نظيره-البرازيلي-تركه-دون-أن-يصافحه-في-مؤتمر-صحفي-فيديو-1081263623.html
بايدن يحرج نظيره البرازيلي.. تركه دون أن يصافحه في مؤتمر صحفي... فيديو
بايدن يحرج نظيره البرازيلي.. تركه دون أن يصافحه في مؤتمر صحفي... فيديو
تعرض الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، للإحراج من جانب نظيره الأمريكي، جو بايدن، ‏خلال مؤتمر صحفي جمع بينهما في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش الجمعية العامة... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T12:42+0000
2023-09-21T12:42+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار البرازيل
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/15/1081263456_0:0:1256:707_1920x0_80_0_0_89e5ad9e1abe0a1ecbc687c7de587c85.jpg
وبعد انتهاء المؤتمر، أمس الأربعاء، غادر بايدن (80 عاما) المسرح دون أن يصافح نظيره البرازيلي، ما جعله يشعر بإحباط من تصرفه.وقبل أن يتجاهل بايدن الرئيس البرازيلي، بدا نظيره الأمريكي في حيرة بشأن ما إذا كان سيحيي الجمهور أم يرفع إبهامه.كما أنه قبل بدء المؤتمر الصحفي مع الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، كاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن يسقط سارية العلم التي تحمل العلم البرازيلي، وهو يتجه نحو المسرح.يشار إلى أن جو بايدن هو أكبر رئيس سنا في تاريخ أمريكا، وارتكب العديد من الزلات واللحظات الحرجة أمام الكاميرات.وأعلن بايدن أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقامة في العام المقبل 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230628/بايدن-في-زلة-لسان-جديدة-بوتين-يخسر-في-العراق-1078577612.html
أخبار البرازيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/15/1081263456_92:0:1208:837_1920x0_80_0_0_5a0fb17b15ac8876fd391e26f925d2fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
نادي الفيديو, أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات

بايدن يحرج نظيره البرازيلي.. تركه دون أن يصافحه في مؤتمر صحفي... فيديو

12:42 GMT 21.09.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك، 20 سبتمبر/ أيلول 2023
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك، 20 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك، 20 سبتمبر/ أيلول 2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
تابعنا عبرTelegramNabd
تعرض الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، للإحراج من جانب نظيره الأمريكي، جو بايدن، ‏خلال مؤتمر صحفي جمع بينهما في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78.
وبعد انتهاء المؤتمر، أمس الأربعاء، غادر بايدن (80 عاما) المسرح دون أن يصافح نظيره البرازيلي، ما جعله يشعر بإحباط من تصرفه.
وقبل أن يتجاهل بايدن الرئيس البرازيلي، بدا نظيره الأمريكي في حيرة بشأن ما إذا كان سيحيي الجمهور أم يرفع إبهامه.
كما أنه قبل بدء المؤتمر الصحفي مع الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، كاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن يسقط سارية العلم التي تحمل العلم البرازيلي، وهو يتجه نحو المسرح.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
بايدن في زلة لسان جديدة: بوتين يخسر في "العراق"... فيديو
28 يونيو, 16:17 GMT
يشار إلى أن جو بايدن هو أكبر رئيس سنا في تاريخ أمريكا، وارتكب العديد من الزلات واللحظات الحرجة أمام الكاميرات.
وأعلن بايدن أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقامة في العام المقبل 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:22 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 07:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала