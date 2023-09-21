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https://sputnikarabic.ae/20230921/تصويت-ما-الذي-تخفيه-زيارة-الرئيس-السوري-إلى-الصين؟-1081260976.html
تصويت... ما الذي تخفيه زيارة الرئيس السوري إلى الصين؟
تصويت... ما الذي تخفيه زيارة الرئيس السوري إلى الصين؟
وصل الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد إلى مطار خانجو في الصين، تلبية لدعوة رسمية من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T11:39+0000
2023-09-21T12:03+0000
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أخبار سوريا اليوم
بشار الأسد
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وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، اليوم الخميس، بأن "الرئيسين الأسد وشي جين بينغ يعقدان قمة سورية صينية".وتشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد في مدينتي هانغتشو والعاصمة بكين.ويرافق الرئيس الأسد وفد رسمي يضم فيصل المقداد وزير الخارجية، ومحمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وبثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية.
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, опросы

تصويت... ما الذي تخفيه زيارة الرئيس السوري إلى الصين؟

11:39 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 12:03 GMT 21.09.2023)
© Photo / رئاسة الجمهورية العربية السوريةزيارة الرئيس السوري للصين
زيارة الرئيس السوري للصين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© Photo / رئاسة الجمهورية العربية السورية
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وصل الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد إلى مطار خانجو في الصين، تلبية لدعوة رسمية من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، اليوم الخميس، بأن "الرئيسين الأسد وشي جين بينغ يعقدان قمة سورية صينية".
وتشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد في مدينتي هانغتشو والعاصمة بكين.
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ويرافق الرئيس الأسد وفد رسمي يضم فيصل المقداد وزير الخارجية، ومحمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وبثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية.
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