عربي
https://sputnikarabic.ae/20230921/رئيس-الوزراء-العراقي-يخطط-لزيارة-روسيا-هذا-العام-1081251336.html
رئيس الوزراء العراقي يخطط لزيارة روسيا هذا العام
رئيس الوزراء العراقي يخطط لزيارة روسيا هذا العام
أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، يخطط لزيارة روسيا قبل نهاية العام الجاري. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T03:59+0000
2023-09-21T03:59+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/14/1079243858_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e8f762d6322f42b1f224c95af895e0af.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حسين في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ردا على سؤال حول دعوة السوداني لزيارة روسيا: "قد يحدث ذلك العام الجاري، في غضون الأشهر المقبلة، ونحن نعمل على تنظيم هذه الزيارة قريبا".كما أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن العلاقات بين العراق وروسيا ما زالت قوية، على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، والتغيرات في البيئة السياسية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا.وانطلقت أول أمس أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، ومن المقرر أن تستمر أعمال القمة لمدة أسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20230921/وزير-الخارجية-العراقي-العلاقات-مع-روسيا-ما-زالت-قوية-رغم-العقوبات-1081250948.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/14/1079243858_62:0:1077:761_1920x0_80_0_0_a2b02aae639e7d43db28b6071e6e08d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي يخطط لزيارة روسيا هذا العام

03:59 GMT 21.09.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، يخطط لزيارة روسيا قبل نهاية العام الجاري.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حسين في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ردا على سؤال حول دعوة السوداني لزيارة روسيا: "قد يحدث ذلك العام الجاري، في غضون الأشهر المقبلة، ونحن نعمل على تنظيم هذه الزيارة قريبا".
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية العراقي: العلاقات مع روسيا ما زالت قوية رغم العقوبات
01:12 GMT
كما أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن العلاقات بين العراق وروسيا ما زالت قوية، على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، والتغيرات في البيئة السياسية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا.
وانطلقت أول أمس أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، ومن المقرر أن تستمر أعمال القمة لمدة أسبوع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 07:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала