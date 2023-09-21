https://sputnikarabic.ae/20230921/رئيس-الوزراء-العراقي-يخطط-لزيارة-روسيا-هذا-العام-1081251336.html
رئيس الوزراء العراقي يخطط لزيارة روسيا هذا العام
رئيس الوزراء العراقي يخطط لزيارة روسيا هذا العام
أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، يخطط لزيارة روسيا قبل نهاية العام الجاري. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T03:59+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حسين في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ردا على سؤال حول دعوة السوداني لزيارة روسيا: "قد يحدث ذلك العام الجاري، في غضون الأشهر المقبلة، ونحن نعمل على تنظيم هذه الزيارة قريبا".كما أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن العلاقات بين العراق وروسيا ما زالت قوية، على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، والتغيرات في البيئة السياسية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا.وانطلقت أول أمس أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، ومن المقرر أن تستمر أعمال القمة لمدة أسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20230921/وزير-الخارجية-العراقي-العلاقات-مع-روسيا-ما-زالت-قوية-رغم-العقوبات-1081250948.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي
رئيس الوزراء العراقي يخطط لزيارة روسيا هذا العام
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أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، يخطط لزيارة روسيا قبل نهاية العام الجاري.