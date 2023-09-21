https://sputnikarabic.ae/20230921/شركة-إيلون-ماسك-تبدأ-زراعة-شرائح-الدماغ-للبشر-1081260240.html
شركة إيلون ماسك تبدأ زراعة شرائح الدماغ للبشر
شركة إيلون ماسك تبدأ زراعة شرائح الدماغ للبشر
حصلت شركة "نيورالينك"، التي أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على موافقة لبدء التجارب السريرية لزراعة شراح الدماغ للبشر. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T11:31+0000
2023-09-21T11:31+0000
2023-09-21T11:31+0000
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وتتضمن الموافقة التي حصلت عليها شركة إيلون ماسك السماح بتجنيد مرضى متطوعين لزراعة شرائح في أدمغتهم ضمن دراسة تستمر 6 سنوات، بحسب ما ذكرته الشركة على موقعها الرسمي.وتركز الدراسة التي تجريها الشركة على المرضى المصابين بأنواع مختلفة من الشلل، حيث تهدف إلى مساعدتهم في التحكم بأفكارهم.وتتضمن عملية زراعة الشرائح استخدام روبوت متطور لزراعتها في منطقة تسمح لها بالتحكم في مراكز الحركة داخل المخ.ورغم أنه لم يتم الكشف عن عدد المرضى الذين سيتم زراعة الشرائح في أدمغتهم، فقد ذكرت الشركة في وقت سابق أنها تريد الحصول على موافقات لزراعة شرائح الدماغ في 10 مرضى.يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كانت تطالب شركة إيلون ماسك، بخفض هذا العدد لاعتبارات تتعلق بالسلامة.وأعرب إيلون ماسك، في وقت سابق، عن قناعته بأن "نيورالينك" ستستطيع مساعدة المكفوفين على استعادة الإبصار بواسطة شريحة الدماغ التي تطورها.
https://sputnikarabic.ae/20230618/إيلون-ماسك-يعلن-موعد-أول-تجربة-زراعة-شريحة-دماغ-في-البشر-1078230996.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, منوعات, تقارير منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك
أخبار العالم الآن, منوعات, تقارير منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك
شركة إيلون ماسك تبدأ زراعة شرائح الدماغ للبشر
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حصلت شركة "نيورالينك"، التي أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على موافقة لبدء التجارب السريرية لزراعة شراح الدماغ للبشر.
وتتضمن الموافقة التي حصلت عليها شركة إيلون ماسك السماح بتجنيد مرضى متطوعين لزراعة شرائح في أدمغتهم ضمن دراسة تستمر 6 سنوات، بحسب ما ذكرته الشركة على موقعها الرسمي.
وتركز الدراسة التي تجريها الشركة على المرضى المصابين بأنواع مختلفة من الشلل، حيث تهدف إلى مساعدتهم في التحكم بأفكارهم
.
وتتضمن عملية زراعة الشرائح استخدام روبوت متطور لزراعتها في منطقة تسمح لها بالتحكم في مراكز الحركة داخل المخ.
ورغم أنه لم يتم الكشف عن عدد المرضى الذين سيتم زراعة الشرائح في أدمغتهم، فقد ذكرت الشركة في وقت سابق أنها تريد الحصول على موافقات لزراعة شرائح الدماغ
في 10 مرضى.
يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كانت تطالب شركة إيلون ماسك، بخفض هذا العدد لاعتبارات تتعلق بالسلامة.
وأعرب إيلون ماسك
، في وقت سابق، عن قناعته بأن "نيورالينك" ستستطيع مساعدة المكفوفين على استعادة الإبصار بواسطة شريحة الدماغ التي تطورها.