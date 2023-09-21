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https://sputnikarabic.ae/20230921/شركة-إيلون-ماسك-تبدأ-زراعة-شرائح-الدماغ-للبشر-1081260240.html
شركة إيلون ماسك تبدأ زراعة شرائح الدماغ للبشر
شركة إيلون ماسك تبدأ زراعة شرائح الدماغ للبشر
حصلت شركة "نيورالينك"، التي أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على موافقة لبدء التجارب السريرية لزراعة شراح الدماغ للبشر. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T11:31+0000
2023-09-21T11:31+0000
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إيلون ماسك
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وتتضمن الموافقة التي حصلت عليها شركة إيلون ماسك السماح بتجنيد مرضى متطوعين لزراعة شرائح في أدمغتهم ضمن دراسة تستمر 6 سنوات، بحسب ما ذكرته الشركة على موقعها الرسمي.وتركز الدراسة التي تجريها الشركة على المرضى المصابين بأنواع مختلفة من الشلل، حيث تهدف إلى مساعدتهم في التحكم بأفكارهم.وتتضمن عملية زراعة الشرائح استخدام روبوت متطور لزراعتها في منطقة تسمح لها بالتحكم في مراكز الحركة داخل المخ.ورغم أنه لم يتم الكشف عن عدد المرضى الذين سيتم زراعة الشرائح في أدمغتهم، فقد ذكرت الشركة في وقت سابق أنها تريد الحصول على موافقات لزراعة شرائح الدماغ في 10 مرضى.يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كانت تطالب شركة إيلون ماسك، بخفض هذا العدد لاعتبارات تتعلق بالسلامة.وأعرب إيلون ماسك، في وقت سابق، عن قناعته بأن "نيورالينك" ستستطيع مساعدة المكفوفين على استعادة الإبصار بواسطة شريحة الدماغ التي تطورها.
https://sputnikarabic.ae/20230618/إيلون-ماسك-يعلن-موعد-أول-تجربة-زراعة-شريحة-دماغ-في-البشر-1078230996.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, تقارير منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك
أخبار العالم الآن, منوعات, تقارير منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك

شركة إيلون ماسك تبدأ زراعة شرائح الدماغ للبشر

11:31 GMT 21.09.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAمستقبل هوائي لخدمات ستارلينك التي قدمها إيلون ماسك لأوكرانيا في خاركيف
مستقبل هوائي لخدمات ستارلينك التي قدمها إيلون ماسك لأوكرانيا في خاركيف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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حصلت شركة "نيورالينك"، التي أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على موافقة لبدء التجارب السريرية لزراعة شراح الدماغ للبشر.
وتتضمن الموافقة التي حصلت عليها شركة إيلون ماسك السماح بتجنيد مرضى متطوعين لزراعة شرائح في أدمغتهم ضمن دراسة تستمر 6 سنوات، بحسب ما ذكرته الشركة على موقعها الرسمي.
وتركز الدراسة التي تجريها الشركة على المرضى المصابين بأنواع مختلفة من الشلل، حيث تهدف إلى مساعدتهم في التحكم بأفكارهم.
وتتضمن عملية زراعة الشرائح استخدام روبوت متطور لزراعتها في منطقة تسمح لها بالتحكم في مراكز الحركة داخل المخ.
ورغم أنه لم يتم الكشف عن عدد المرضى الذين سيتم زراعة الشرائح في أدمغتهم، فقد ذكرت الشركة في وقت سابق أنها تريد الحصول على موافقات لزراعة شرائح الدماغ في 10 مرضى.
الملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
مجتمع
إيلون ماسك يعلن موعد أول تجربة زراعة "شريحة دماغ" في البشر
18 يونيو, 07:05 GMT
يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كانت تطالب شركة إيلون ماسك، بخفض هذا العدد لاعتبارات تتعلق بالسلامة.
وأعرب إيلون ماسك، في وقت سابق، عن قناعته بأن "نيورالينك" ستستطيع مساعدة المكفوفين على استعادة الإبصار بواسطة شريحة الدماغ التي تطورها.
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