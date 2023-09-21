عربي
https://sputnikarabic.ae/20230921/صلاح-يعادل-رقم-هنري-بعد-هدفه-المذهل-أمام-لينز-النمساوي-1081278079.html
صلاح يعادل رقم هنري بعد هدفه المذهل أمام لينز النمساوي
صلاح يعادل رقم هنري بعد هدفه المذهل أمام لينز النمساوي
واصل محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، تحقيق أرقام مذهلة مع فريقه بعد مشاركته في الفوز على نادي لاسك لينز النمساوي (3-1) في المباراة أقيمت يوم الخميس، ضمن الجولة... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T23:13+0000
2023-09-21T23:13+0000
ليفربول
أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/08/1079870134_0:11:1034:593_1920x0_80_0_0_9215313450021a3ae7a94d84062518b7.jpg
على الرغم من دوره كبديل في هذه المباراة، إلا أن محمد صلاح نجح في التألق بتسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 88، بعد استقباله تمريرة رائعة من داروين نونيز داخل منطقة الجزاء.رواغ صلاح مدافع لاسك وسجل هدفًا بتسديدة أرضية انطلقت بين قدمي حارس المرمى النمساوي لتسكن الشباك.وفقًا لإحصائيات شبكة "أوبتا"، وصل عدد أهداف محمد صلاح في المسابقات الأوروبية بقميص ليفربول إلى 42 هدفًا، وهذا الرقم يجعله أكثر لاعب إنجليزي تسجيلاً للأهداف في المسابقات الأوروبية، متساويًا مع اللاعب الفرنسي تييري هنري الذي حقق هذا الإنجاز مع فريق آرسنال.وبفضل هذا الانتصار، تصدر نادي ليفربول ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي مع 3 نقاط، استفادًا من تعادل تولوز الفرنسي مع سانت جيلواز في مباراة أخرى في نفس المجموعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/08/1079870134_115:0:1034:689_1920x0_80_0_0_bb74568e1d6f874642e1504ab47dd6ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ليفربول, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة, منوعات
ليفربول, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة, منوعات

صلاح يعادل رقم هنري بعد هدفه المذهل أمام لينز النمساوي

23:13 GMT 21.09.2023
© AFP 2023 / MOHD RASFANاللاعب المصري بفريق "ليفربول"، محمد صلاح
اللاعب المصري بفريق ليفربول، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© AFP 2023 / MOHD RASFAN
تابعنا عبرTelegramNabd
واصل محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، تحقيق أرقام مذهلة مع فريقه بعد مشاركته في الفوز على نادي لاسك لينز النمساوي (3-1) في المباراة أقيمت يوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي.
على الرغم من دوره كبديل في هذه المباراة، إلا أن محمد صلاح نجح في التألق بتسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 88، بعد استقباله تمريرة رائعة من داروين نونيز داخل منطقة الجزاء.
رواغ صلاح مدافع لاسك وسجل هدفًا بتسديدة أرضية انطلقت بين قدمي حارس المرمى النمساوي لتسكن الشباك.
وفقًا لإحصائيات شبكة "أوبتا"، وصل عدد أهداف محمد صلاح في المسابقات الأوروبية بقميص ليفربول إلى 42 هدفًا، وهذا الرقم يجعله أكثر لاعب إنجليزي تسجيلاً للأهداف في المسابقات الأوروبية، متساويًا مع اللاعب الفرنسي تييري هنري الذي حقق هذا الإنجاز مع فريق آرسنال.
وبفضل هذا الانتصار، تصدر نادي ليفربول ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي مع 3 نقاط، استفادًا من تعادل تولوز الفرنسي مع سانت جيلواز في مباراة أخرى في نفس المجموعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 07:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала