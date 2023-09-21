https://sputnikarabic.ae/20230921/صلاح-يعادل-رقم-هنري-بعد-هدفه-المذهل-أمام-لينز-النمساوي-1081278079.html
صلاح يعادل رقم هنري بعد هدفه المذهل أمام لينز النمساوي
صلاح يعادل رقم هنري بعد هدفه المذهل أمام لينز النمساوي
واصل محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، تحقيق أرقام مذهلة مع فريقه بعد مشاركته في الفوز على نادي لاسك لينز النمساوي (3-1) في المباراة أقيمت يوم الخميس، ضمن الجولة... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T23:13+0000
2023-09-21T23:13+0000
2023-09-21T23:13+0000
ليفربول
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على الرغم من دوره كبديل في هذه المباراة، إلا أن محمد صلاح نجح في التألق بتسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 88، بعد استقباله تمريرة رائعة من داروين نونيز داخل منطقة الجزاء.رواغ صلاح مدافع لاسك وسجل هدفًا بتسديدة أرضية انطلقت بين قدمي حارس المرمى النمساوي لتسكن الشباك.وفقًا لإحصائيات شبكة "أوبتا"، وصل عدد أهداف محمد صلاح في المسابقات الأوروبية بقميص ليفربول إلى 42 هدفًا، وهذا الرقم يجعله أكثر لاعب إنجليزي تسجيلاً للأهداف في المسابقات الأوروبية، متساويًا مع اللاعب الفرنسي تييري هنري الذي حقق هذا الإنجاز مع فريق آرسنال.وبفضل هذا الانتصار، تصدر نادي ليفربول ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي مع 3 نقاط، استفادًا من تعادل تولوز الفرنسي مع سانت جيلواز في مباراة أخرى في نفس المجموعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ليفربول, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة, منوعات
ليفربول, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة, منوعات
صلاح يعادل رقم هنري بعد هدفه المذهل أمام لينز النمساوي
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واصل محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، تحقيق أرقام مذهلة مع فريقه بعد مشاركته في الفوز على نادي لاسك لينز النمساوي (3-1) في المباراة أقيمت يوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي.
على الرغم من دوره كبديل في هذه المباراة، إلا أن محمد صلاح نجح في التألق بتسجيل الهدف الثالث
لفريقه في الدقيقة 88، بعد استقباله تمريرة رائعة من داروين نونيز داخل منطقة الجزاء.
رواغ صلاح مدافع لاسك وسجل هدفًا بتسديدة أرضية انطلقت بين قدمي حارس المرمى النمساوي لتسكن الشباك.
وفقًا لإحصائيات شبكة "أوبتا"، وصل عدد أهداف محمد صلاح في المسابقات الأوروبية بقميص ليفربول إلى 42 هدفًا، وهذا الرقم يجعله أكثر لاعب إنجليزي تسجيلاً للأهداف في المسابقات الأوروبية، متساويًا مع اللاعب الفرنسي تييري هنري الذي حقق هذا الإنجاز مع فريق آرسنال.
وبفضل هذا الانتصار، تصدر نادي ليفربول ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي مع 3 نقاط، استفادًا من تعادل تولوز الفرنسي مع سانت جيلواز في مباراة أخرى في نفس المجموعة.