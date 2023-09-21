https://sputnikarabic.ae/20230921/قوات-حفظ-السلام-الروسية-تجلي-5-آلاف-شخص-من-3-مناطق-في-إقليم-قره-باغ--1081251602.html
قوات حفظ السلام الروسية تجلي 5 آلاف شخص من 3 مناطق في إقليم قره باغ
قوات حفظ السلام الروسية تجلي 5 آلاف شخص من 3 مناطق في إقليم قره باغ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات حفظ السلام الروسية أجلت 5 آلاف شخص من 3 مناطق في إقليم قره باغ. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T04:42+0000
2023-09-21T04:42+0000
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موسكو - سبوتنيك.ددغغ عن وقالت الدفاع الروسية في بيان: "منذ بدء العمليات القتالية النشطة، عملت قوات حفظ السلام الروسية على إجلاء المدنيين من مناطق ماردكيرت، ومارتوني، وأسكيران، حيث جرى نقل 5 آلاف شخص إلى موقع فرقة حفظ السلام".وأضافت الدفاع الروسية، وفق البيان، أن قوات حفظ السلام وفرت لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم الرعاية الطبية المؤهلة، وأماكن إقامة ووجبات غذائية.وكانت أذربيجان، قد أعلنت أمس الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، بغية استعادة النظام الدستوري.يذكر أن ناغورني قره باغ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان، الغالبية العظمى من السكان هم من الأرمن، وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.وفي نهاية شهر مايو/ أيار من هذا العام، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن "يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية"، أي مع قره باغ.وفي سبتمبر الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ. في حين، قال الزعيم الأذربيجاني إلهام علييف، إن "أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام، قبل نهاية العام، إذا لم تغير يريفان موقفها".
https://sputnikarabic.ae/20230920/الدفاع-الروسية-قوات-حفظ-السلام-الروسية-قامت-بإجلاء-أكثر-من-3100-شخص-في-قره-باغ-1081245389.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أرمينيا, أذربيجان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أرمينيا, أذربيجان
قوات حفظ السلام الروسية تجلي 5 آلاف شخص من 3 مناطق في إقليم قره باغ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات حفظ السلام الروسية أجلت 5 آلاف شخص من 3 مناطق في إقليم قره باغ.
موسكو - سبوتنيك
.ددغغ عن وقالت الدفاع الروسية في بيان: "منذ بدء العمليات القتالية النشطة، عملت قوات حفظ السلام الروسية على إجلاء المدنيين من مناطق ماردكيرت، ومارتوني، وأسكيران، حيث جرى نقل 5 آلاف شخص إلى موقع فرقة حفظ السلام".
وأضافت الدفاع الروسية، وفق البيان، أن قوات حفظ السلام وفرت لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم الرعاية الطبية المؤهلة، وأماكن إقامة ووجبات غذائية.
وكانت أذربيجان، قد أعلنت أمس الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، بغية استعادة النظام الدستوري.
يذكر أن ناغورني قره باغ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان، الغالبية العظمى من السكان هم من الأرمن، وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.
وفي نهاية شهر مايو/ أيار من هذا العام، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن "يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية"، أي مع قره باغ.
وفي سبتمبر الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ. في حين، قال الزعيم الأذربيجاني
إلهام علييف، إن "أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام، قبل نهاية العام، إذا لم تغير يريفان موقفها".