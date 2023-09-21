لعنة الإصابة تضرب ميسي وشكوك حول لحاقه بنهائي كأس أمريكا
© AFP 2023 / ALAIN JOCARDالأرجنتيني ليونيل ميسي
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
قلق كبير تسبب فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لجماهير فريقه "إنتر ميامي" الأمريكي، بعدعدم إكماله للمباراة، التي أقيمت، اليوم الخميس، أمام "تورنتو" في الدوري الأمريكي، وذلك قبل أسبوع، من نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة.
وطلب ميسي من مدرب الفريق مواطنه غيراردو مارتينو، استبداله في الدقيقة الـ36، بعدما شعر بآلام عضلية.
Lionel Messi asked to be replaced during the first half but the image when he sat down , raised his left leg says it all, just a few seconds missed in the English Apple TV coverage but captured by the Spanish coverage.#Messi𓃵 #GOAT #InterMiamiCF #MLS pic.twitter.com/VljjMSmRQe— Claudio (@ClaudioFutbol) September 21, 2023
وخرج ميسي من المباراة بينما كانت النتيجة 0-0، إلا ان "إنتر ميامي" أنهى اللقاء لصالحه برباعية نظيفة.
وكان ميسي قد غاب عن مباراة "إنتر ميامي" السابقة، السبت الماضي، والتي خسرها فريقه أمام "أتلانتا" 5-2 بسبب إرهاق عضلي، قبل أن يغادر الملعب، اليوم الخميس، حيث بدا في وضعية غير مريحة.
Tata Martino on Messi and Alba being injured:— MLS Moves (@MLSMoves) September 21, 2023
“There is no chance for them to play the Orlando match, but I do not think there is anything serious or muscle injuries. I think it is just fatigue.” pic.twitter.com/0FKHtFL2o0
وعقب المباراة، أكد المدرب مارتينو غياب ميسي عن مباراة، الأحد المقبل، أمام "أورلاندو"، وأبدى شكوكًا في أن يكون جاهزا للمشاركة في نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة، الأسبوع المقبل.
وأضاف: "علينا أن نرى تقرير الطبيب وما يقوله لنا، وسنقرر".
4 سبتمبر, 16:07 GMT
ومنذ بداية مشواره في الولايات المتحدة الأمريكية، في أواخر يوليو/ تموز الماضي، حظي ميسي البالغ من العمر 36 سنة، بانطلاقة مميزة مع "إنتر ميامي"، إذ سجل 11 هدفًا وصنع 5 في 11 مباراة فقط، حتى الآن.