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https://sputnikarabic.ae/20230921/لعنة-الإصابة-تضرب-ميسي-وشكوك-حول-لحاقه-بنهائي-كأس-أمريكا-1081271594.html
لعنة الإصابة تضرب ميسي وشكوك حول لحاقه بنهائي كأس أمريكا
لعنة الإصابة تضرب ميسي وشكوك حول لحاقه بنهائي كأس أمريكا
قلق كبير تسبب فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لجماهير فريقه "إنتر ميامي" الأمريكي، بعدعدم إكماله للمباراة، التي أقيمت، اليوم الخميس، أمام "تورنتو" في الدوري... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T15:10+0000
2023-09-21T15:10+0000
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وطلب ميسي من مدرب الفريق مواطنه غيراردو مارتينو، استبداله في الدقيقة الـ36، بعدما شعر بآلام عضلية.وخرج ميسي من المباراة بينما كانت النتيجة 0-0، إلا ان "إنتر ميامي" أنهى اللقاء لصالحه برباعية نظيفة.وكان ميسي قد غاب عن مباراة "إنتر ميامي" السابقة، السبت الماضي، والتي خسرها فريقه أمام "أتلانتا" 5-2 بسبب إرهاق عضلي، قبل أن يغادر الملعب، اليوم الخميس، حيث بدا في وضعية غير مريحة.وأضاف: "علينا أن نرى تقرير الطبيب وما يقوله لنا، وسنقرر".ومنذ بداية مشواره في الولايات المتحدة الأمريكية، في أواخر يوليو/ تموز الماضي، حظي ميسي البالغ من العمر 36 سنة، بانطلاقة مميزة مع "إنتر ميامي"، إذ سجل 11 هدفًا وصنع 5 في 11 مباراة فقط، حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230904/ميسي-يقود-إنتر-ميامي-الأمريكي-إلى-رقم-قياسي-1080698071.html
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رياضة, ليونيل ميسي, أخبار كرة القدم, الأخبار, منوعات
رياضة, ليونيل ميسي, أخبار كرة القدم, الأخبار, منوعات

لعنة الإصابة تضرب ميسي وشكوك حول لحاقه بنهائي كأس أمريكا

15:10 GMT 21.09.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARDالأرجنتيني ليونيل ميسي
الأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
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قلق كبير تسبب فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لجماهير فريقه "إنتر ميامي" الأمريكي، بعدعدم إكماله للمباراة، التي أقيمت، اليوم الخميس، أمام "تورنتو" في الدوري الأمريكي، وذلك قبل أسبوع، من نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة.
وطلب ميسي من مدرب الفريق مواطنه غيراردو مارتينو، استبداله في الدقيقة الـ36، بعدما شعر بآلام عضلية.
وخرج ميسي من المباراة بينما كانت النتيجة 0-0، إلا ان "إنتر ميامي" أنهى اللقاء لصالحه برباعية نظيفة.
وكان ميسي قد غاب عن مباراة "إنتر ميامي" السابقة، السبت الماضي، والتي خسرها فريقه أمام "أتلانتا" 5-2 بسبب إرهاق عضلي، قبل أن يغادر الملعب، اليوم الخميس، حيث بدا في وضعية غير مريحة.

وعقب المباراة، أكد المدرب مارتينو غياب ميسي عن مباراة، الأحد المقبل، أمام "أورلاندو"، وأبدى شكوكًا في أن يكون جاهزا للمشاركة في نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة، الأسبوع المقبل.

وأضاف: "علينا أن نرى تقرير الطبيب وما يقوله لنا، وسنقرر".
المهاجم الأرجنتيني رقم 10 في إنتر ميامي، ليونيل ميسي ، يحتفل بعد فوزه في المباراة النهائية لكأس الدوري ضد نادي ناشفيل، في 19 أغسطس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
مجتمع
ميسي يقود "إنتر ميامي" الأمريكي إلى رقم قياسي
4 سبتمبر, 16:07 GMT
ومنذ بداية مشواره في الولايات المتحدة الأمريكية، في أواخر يوليو/ تموز الماضي، حظي ميسي البالغ من العمر 36 سنة، بانطلاقة مميزة مع "إنتر ميامي"، إذ سجل 11 هدفًا وصنع 5 في 11 مباراة فقط، حتى الآن.
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