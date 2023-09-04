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https://sputnikarabic.ae/20230904/ميسي-يقود-إنتر-ميامي-الأمريكي-إلى-رقم-قياسي-1080698071.html
ميسي يقود "إنتر ميامي" الأمريكي إلى رقم قياسي
ميسي يقود "إنتر ميامي" الأمريكي إلى رقم قياسي
صنع الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هدفين ليسهم في فوز فريقه "إنتر ميامي" 3-1 على "لوس أنجليس" حامل لقب دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T16:07+0000
2023-09-04T16:07+0000
مجتمع
ليونيل ميسي
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الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة
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ومنح ميسي تمريرتين حاسمتين لجوردي ألبا، زميله السابق في "برشلونة"، وليوناردو كامبانا، في الشوط الثاني بعد أن افتتح فاكوندو فارياس، التسجيل لـ"إنتر"، في الدقيقة 14.وحقق "إنتر ميامي" رقما قياسيا بعد سلسلة من مباريات الفريق الخالية من الهزيمة في 11 مباراة في جميع المسابقات ولأول مرة.وهذا الانتصار الثاني لـ"إنتر" في ثلاث مباريات في الدوري مقابل تعادل واحد بعد وصول ميسي، في يوليو/ تموز الماضي، والذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأمريكي- المكسيكي. ولا يزال "إنتر ميامي" في المركز القبل الأخير في القسم الشرقي، بينما يحتل "لوس أنجليس" المركز الثالث في ترتيب الغرب.
https://sputnikarabic.ae/20230726/طفل-من-أصول-عربية-يبكي-بحرقة-بسبب-ميسي-فيديو--1079409317.html
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ليونيل ميسي, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة
ليونيل ميسي, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة

ميسي يقود "إنتر ميامي" الأمريكي إلى رقم قياسي

16:07 GMT 04.09.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNA المهاجم الأرجنتيني رقم 10 في إنتر ميامي، ليونيل ميسي ، يحتفل بعد فوزه في المباراة النهائية لكأس الدوري ضد نادي ناشفيل، في 19 أغسطس 2023
 المهاجم الأرجنتيني رقم 10 في إنتر ميامي، ليونيل ميسي ، يحتفل بعد فوزه في المباراة النهائية لكأس الدوري ضد نادي ناشفيل، في 19 أغسطس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNA
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صنع الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هدفين ليسهم في فوز فريقه "إنتر ميامي" 3-1 على "لوس أنجليس" حامل لقب دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم.
ومنح ميسي تمريرتين حاسمتين لجوردي ألبا، زميله السابق في "برشلونة"، وليوناردو كامبانا، في الشوط الثاني بعد أن افتتح فاكوندو فارياس، التسجيل لـ"إنتر"، في الدقيقة 14.
وحقق "إنتر ميامي" رقما قياسيا بعد سلسلة من مباريات الفريق الخالية من الهزيمة في 11 مباراة في جميع المسابقات ولأول مرة.
لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في آخر مباراة يلعبها لصالح فريقه باريس سان جيرمان ضد كليرمان فوت، 3 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
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وهذا الانتصار الثاني لـ"إنتر" في ثلاث مباريات في الدوري مقابل تعادل واحد بعد وصول ميسي، في يوليو/ تموز الماضي، والذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأمريكي- المكسيكي.
ولا يزال "إنتر ميامي" في المركز القبل الأخير في القسم الشرقي، بينما يحتل "لوس أنجليس" المركز الثالث في ترتيب الغرب.
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