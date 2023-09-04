https://sputnikarabic.ae/20230904/ميسي-يقود-إنتر-ميامي-الأمريكي-إلى-رقم-قياسي-1080698071.html
ميسي يقود "إنتر ميامي" الأمريكي إلى رقم قياسي
ميسي يقود "إنتر ميامي" الأمريكي إلى رقم قياسي
صنع الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هدفين ليسهم في فوز فريقه "إنتر ميامي" 3-1 على "لوس أنجليس" حامل لقب دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T16:07+0000
2023-09-04T16:07+0000
2023-09-04T16:07+0000
مجتمع
ليونيل ميسي
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة
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ومنح ميسي تمريرتين حاسمتين لجوردي ألبا، زميله السابق في "برشلونة"، وليوناردو كامبانا، في الشوط الثاني بعد أن افتتح فاكوندو فارياس، التسجيل لـ"إنتر"، في الدقيقة 14.وحقق "إنتر ميامي" رقما قياسيا بعد سلسلة من مباريات الفريق الخالية من الهزيمة في 11 مباراة في جميع المسابقات ولأول مرة.وهذا الانتصار الثاني لـ"إنتر" في ثلاث مباريات في الدوري مقابل تعادل واحد بعد وصول ميسي، في يوليو/ تموز الماضي، والذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأمريكي- المكسيكي. ولا يزال "إنتر ميامي" في المركز القبل الأخير في القسم الشرقي، بينما يحتل "لوس أنجليس" المركز الثالث في ترتيب الغرب.
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سبوتنيك عربي
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ليونيل ميسي, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة
ليونيل ميسي, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة
ميسي يقود "إنتر ميامي" الأمريكي إلى رقم قياسي
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صنع الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هدفين ليسهم في فوز فريقه "إنتر ميامي" 3-1 على "لوس أنجليس" حامل لقب دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم.
ومنح ميسي
تمريرتين حاسمتين لجوردي ألبا، زميله السابق في "برشلونة"، وليوناردو كامبانا، في الشوط الثاني بعد أن افتتح فاكوندو فارياس، التسجيل لـ"إنتر"، في الدقيقة 14.
وحقق "إنتر ميامي" رقما قياسيا بعد سلسلة من مباريات الفريق الخالية من الهزيمة في 11 مباراة في جميع المسابقات ولأول مرة.
وهذا الانتصار الثاني لـ"إنتر
" في ثلاث مباريات في الدوري مقابل تعادل واحد بعد وصول ميسي، في يوليو/ تموز الماضي، والذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأمريكي- المكسيكي.
ولا يزال "إنتر ميامي" في المركز القبل الأخير في القسم الشرقي، بينما يحتل "لوس أنجليس" المركز الثالث في ترتيب الغرب.