https://sputnikarabic.ae/20230921/محمد-رمضان-يكشف-عن-موعد-عرض-الجزء-الثاني-من-مسلسل-جعفر-العمدة-1081274484.html
محمد رمضان يكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"
محمد رمضان يكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"
كشف الفنان المصري، محمد رمضان، عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسله التلفزيوني "جعفر العمدة"، الذي حقق نجاحا كبيرا، في شهر رمضان 2023. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T17:38+0000
2023-09-21T17:38+0000
2023-09-21T17:39+0000
مجتمع
أخبار الفنانين في مصر
منوعات
مصر
أخبار مصر الآن
محمد رمضان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/1b/1049373655_0:104:2045:1254_1920x0_80_0_0_c564f9f28ae16c332114b35bcce6ba3c.jpg
وأكد رمضان في تصريحات له، أنه يجري الإعداد بالفعل لمسلسل"جعفر العمدة 2"، لكنه لن يُعرض، في شهر رمضان من العام المقبل، وفقا لمجلة "لها".وأعلن الممثل أن "الجزء الثاني من المسلسل تأجل عرضه، إلى رمضان 2025، لكي يكون هناك وقت كاف لكتابة السيناريو الخاص به، وإضافة أحداث جديدة فيه".كما أشار محمد رمضان، إلى سبب آخر وراء تأجيل عرض "جعفر العمدة 2"، وهو أنه منشغل بأحدث فيلمه السينمائي "أسد الأسود"، من تأليف خالد وشيرين دياب، وذلك بعد طرح فيلمه الجديد "ع الزيرو"، التي تشاركه في بطولته الفنانة، نيللي كريم.وكان محمد رمضان، قد تلقى تكريما من حفل توزيع جوائز "موريكس دور" في لبنان، عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة".يشار إلى أن مسلسل "جعفر العمدة" أعيد عرضه على فضائية "دي إم سي" المصرية، خلال الأسابيع الماضية، وتم عرض آخر حلقاته، أمس الأربعاء.والمسلسل من بطولة محمد رمضان، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، وزينة، ومنة فضالي، ومي كساب، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/1b/1049373655_0:0:2045:1535_1920x0_80_0_0_7b2d0a55baa2c1cde6f4ba2335b74156.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر, منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, محمد رمضان
أخبار الفنانين في مصر, منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, محمد رمضان
محمد رمضان يكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"
17:38 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 17:39 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
كشف الفنان المصري، محمد رمضان، عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسله التلفزيوني "جعفر العمدة"، الذي حقق نجاحا كبيرا، في شهر رمضان 2023.
وأكد رمضان في تصريحات له، أنه يجري الإعداد بالفعل لمسلسل"جعفر العمدة 2"، لكنه لن يُعرض، في شهر رمضان من العام المقبل، وفقا لمجلة
"لها".
وأعلن الممثل أن "الجزء الثاني من المسلسل تأجل عرضه، إلى رمضان 2025، لكي يكون هناك وقت كاف لكتابة السيناريو الخاص به، وإضافة أحداث جديدة فيه".
كما أشار محمد رمضان، إلى سبب آخر وراء تأجيل عرض "جعفر العمدة 2"، وهو أنه منشغل بأحدث فيلمه السينمائي "أسد الأسود"، من تأليف خالد وشيرين دياب، وذلك بعد طرح فيلمه الجديد "ع الزيرو"، التي تشاركه في بطولته الفنانة، نيللي كريم
.
وكان محمد رمضان، قد تلقى تكريما من حفل توزيع جوائز "موريكس دور" في لبنان، عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة".
يشار إلى أن مسلسل "جعفر العمدة" أعيد عرضه على فضائية "دي إم سي" المصرية، خلال الأسابيع الماضية، وتم عرض آخر حلقاته، أمس الأربعاء.
والمسلسل من بطولة محمد رمضان
، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، وزينة، ومنة فضالي، ومي كساب، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.