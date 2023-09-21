https://sputnikarabic.ae/20230921/محمد-رمضان-يكشف-عن-موعد-عرض-الجزء-الثاني-من-مسلسل-جعفر-العمدة-1081274484.html

محمد رمضان يكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"‏

محمد رمضان يكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"‏

كشف الفنان المصري، محمد رمضان، عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسله التلفزيوني "جعفر ‏العمدة"، الذي حقق نجاحا كبيرا، في شهر رمضان 2023.‏ 21.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-21T17:38+0000

2023-09-21T17:38+0000

2023-09-21T17:39+0000

مجتمع

أخبار الفنانين في مصر

منوعات

مصر

أخبار مصر الآن

محمد رمضان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/1b/1049373655_0:104:2045:1254_1920x0_80_0_0_c564f9f28ae16c332114b35bcce6ba3c.jpg

وأكد رمضان في تصريحات له، أنه يجري الإعداد بالفعل لمسلسل"جعفر العمدة 2"، لكنه لن يُعرض، في شهر رمضان من العام المقبل، وفقا لمجلة "لها".وأعلن الممثل أن "الجزء الثاني من المسلسل تأجل عرضه، إلى رمضان 2025، لكي يكون هناك وقت كاف لكتابة السيناريو الخاص به، وإضافة أحداث جديدة فيه".كما أشار محمد رمضان، إلى سبب آخر وراء تأجيل عرض "جعفر العمدة 2"، وهو أنه منشغل بأحدث فيلمه السينمائي "أسد الأسود"، من تأليف خالد وشيرين دياب، وذلك بعد طرح فيلمه الجديد "ع الزيرو"، التي تشاركه في بطولته الفنانة، نيللي كريم.وكان محمد رمضان، قد تلقى تكريما من حفل توزيع جوائز "موريكس دور" في لبنان، عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة".يشار إلى أن مسلسل "جعفر العمدة" أعيد عرضه على فضائية "دي إم سي" المصرية، خلال الأسابيع الماضية، وتم عرض آخر حلقاته، أمس الأربعاء.والمسلسل من بطولة محمد رمضان، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، وزينة، ومنة فضالي، ومي كساب، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الفنانين في مصر, منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, محمد رمضان