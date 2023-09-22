https://sputnikarabic.ae/20230922/إخماد-حريق-بمصفاة-ميناء-الأحمدي-في-الكويت-دون-وقوع-إصابات-فيديو-1081305228.html
إخماد حريق بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت دون وقوع إصابات.. فيديو
إخماد حريق بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت دون وقوع إصابات.. فيديو
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، ليل الجمعة/السبت، السيطرة الكاملة على حريق اندلع بمصفاة نفط ميناء الأحمدي. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T23:45+0000
2023-09-22T23:45+0000
2023-09-22T23:45+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الناطق باسم البترول الكويتية، غانم العتيبي، قوله إن حريقا اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي في تمام الساعة (8.37 مساء) بالتوقيت المحلي.وأضاف العتيبي، أن فرق الإطفاء التابعة لشركة البترول الكويتية استطاعت السيطرة الكاملة على الحريق.ولفت الناطق باسم البترول الكويتية إلى أن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء الحريق، وأنها استمرت وفق برنامجها المعتاد.وأشاد العتيبي بدور رجال الإطفاء في الشركة وعاملين في كل قطاعات المصفاة الذين نجحوا في السيطرة على الحريق في وقت قياسي.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في المصفاة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, الكويت, مصفاة نفط, العالم العربي
أخبار الكويت اليوم, الكويت, مصفاة نفط, العالم العربي
إخماد حريق بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت دون وقوع إصابات.. فيديو
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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، ليل الجمعة/السبت، السيطرة الكاملة على حريق اندلع بمصفاة نفط ميناء الأحمدي.
ونقلت وكالة
الأنباء الكويتية "كونا" عن الناطق باسم البترول الكويتية، غانم العتيبي، قوله إن حريقا اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي في تمام الساعة (8.37 مساء) بالتوقيت المحلي.
وأضاف العتيبي، أن فرق الإطفاء التابعة لشركة البترول الكويتية استطاعت السيطرة الكاملة على الحريق
.
وكشف أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.
ولفت الناطق باسم البترول الكويتية إلى أن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء الحريق، وأنها استمرت وفق برنامجها المعتاد.
وأشاد العتيبي بدور رجال الإطفاء في الشركة وعاملين في كل قطاعات المصفاة الذين نجحوا في السيطرة على الحريق في وقت قياسي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في المصفاة.