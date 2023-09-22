عربي
https://sputnikarabic.ae/20230922/الجيش-التايواني-يرصد-نشاطا-غير-عادي-للقوات-المسلحة-الصينية-في-المضيق-1081302068.html
الجيش التايواني يرصد "نشاطا غير عادي" للقوات المسلحة الصينية في المضيق
الجيش التايواني يرصد "نشاطا غير عادي" للقوات المسلحة الصينية في المضيق
صرّح وزير الدفاع في الجزيرة، تشيو غوزينغ، أمام اليوان التشريعي (أعلى هيئة تشريعية) أن الجيش التايواني، يراقب "نشاطًا غير عادي" لجيش التحرير الشعبي في مضيق... 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T16:47+0000
2023-09-22T16:47+0000
العالم
أخبار تايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071417123_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f3a19045ea275329bfb75628f5e89cf8.jpg
ونقلت صحيفة "زيو شيباو" عن غوزينغ، قوله: "وفقا لأحدث البيانات الاستخبارية، فإن تصرفات العدو غريبة حقاط". ووفقا للجيش التايواني، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني، يتدرب على القيام بعملية برمائية في خليج "داتشنغوان" في مقاطعة فوجيان، وتشارك فيها التشكيلات على مستوى الكتيبة.ورفض غوزينغ الإشارة إلى مصدر هذه المعلومات، وأشار إلى أن "الإدارة لا يمكنها نشر جميع البيانات المتاحة حتى لا تثير ذعرًا غير ضروري، وفي الوقت نفسه قررت الإبلاغ عما يحدث حتى لا يكون لدى الجمهور انطباع بأن الجيش يحاول إخفاء هذه المعلومات". وأشار إلى أن "الجيش التايواني سيواصل مراقبة الوضع".وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، يوم الاثنين الماضي، ظهور 103 طائرات عسكرية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من الجزيرة. وكانت هذه أكبر عملية من نوعها منذ أغسطس/ آب من العام الماضي، عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، تايوان.وتخضع تايوان لإدارة خاصة بها، منذ عام 1949، عندما فرت فلول قوات الكومينتانغ بقيادة شيانغ كاي شيك (1887-1975)، إلى هناك بعد هزيمتهم في الحرب الأهلية الصينية. ومنذ ذلك الحين، احتفظت الجزيرة بعلم جمهورية الصين السابقة وبعض السمات الأخرى التي كانت موجودة في البر الرئيسي قبل وصول الشيوعيين إلى السلطة. وتعتبر بكين تايوان إحدى مقاطعات جمهورية الصين الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230918/تايوان-تحتجز-سفينة-صيد-صينية-لدخولها-المياه-التايوانية-بشكل-غير-قانوني-1081172363.html
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071417123_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b37fd253891a1bdf07fa3db34f8044e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تايوان
العالم, أخبار تايوان

الجيش التايواني يرصد "نشاطا غير عادي" للقوات المسلحة الصينية في المضيق

16:47 GMT 22.09.2023
© AP Photo / Chiang Ying-yingالردع العسكري - صواريخ تايوان (الصين)
الردع العسكري - صواريخ تايوان (الصين) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح وزير الدفاع في الجزيرة، تشيو غوزينغ، أمام اليوان التشريعي (أعلى هيئة تشريعية) أن الجيش التايواني، يراقب "نشاطًا غير عادي" لجيش التحرير الشعبي في مضيق تايوان.
ونقلت صحيفة "زيو شيباو" عن غوزينغ، قوله: "وفقا لأحدث البيانات الاستخبارية، فإن تصرفات العدو غريبة حقاط". ووفقا للجيش التايواني، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني، يتدرب على القيام بعملية برمائية في خليج "داتشنغوان" في مقاطعة فوجيان، وتشارك فيها التشكيلات على مستوى الكتيبة.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
تايوان تحتجز سفينة صيد صينية لدخولها المياه التايوانية "بشكل غير قانوني"
18 سبتمبر, 23:16 GMT
ورفض غوزينغ الإشارة إلى مصدر هذه المعلومات، وأشار إلى أن "الإدارة لا يمكنها نشر جميع البيانات المتاحة حتى لا تثير ذعرًا غير ضروري، وفي الوقت نفسه قررت الإبلاغ عما يحدث حتى لا يكون لدى الجمهور انطباع بأن الجيش يحاول إخفاء هذه المعلومات". وأشار إلى أن "الجيش التايواني سيواصل مراقبة الوضع".
وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، يوم الاثنين الماضي، ظهور 103 طائرات عسكرية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من الجزيرة. وكانت هذه أكبر عملية من نوعها منذ أغسطس/ آب من العام الماضي، عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، تايوان.
وتخضع تايوان لإدارة خاصة بها، منذ عام 1949، عندما فرت فلول قوات الكومينتانغ بقيادة شيانغ كاي شيك (1887-1975)، إلى هناك بعد هزيمتهم في الحرب الأهلية الصينية. ومنذ ذلك الحين، احتفظت الجزيرة بعلم جمهورية الصين السابقة وبعض السمات الأخرى التي كانت موجودة في البر الرئيسي قبل وصول الشيوعيين إلى السلطة. وتعتبر بكين تايوان إحدى مقاطعات جمهورية الصين الشعبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала