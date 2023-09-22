https://sputnikarabic.ae/20230922/الخارجية-الروسية-بدء-المباحثات-بين-لافروف-والأمين-العام-للأمم-المتحدة-1081278336.html
الخارجية الروسية: بدء المباحثات بين لافروف والأمين العام للأمم المتحدة
الخارجية الروسية: بدء المباحثات بين لافروف والأمين العام للأمم المتحدة
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن بدء المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو... 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T00:38+0000
2023-09-22T00:38+0000
2023-09-22T00:38+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا في قناتها على تطبيق "تلغرام" مع صورة نشرتها، "بدء المفاوضات بين سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة".في سياق متصل، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المالي عبدالله ديوب تعزيز العلاقات بين البلدين والوضع في النيجر.وجاء في بيان للخارجية الروسية، أن "وزيري الخارجية بحثا المسائل الآنية المتعلقة بمواصلة تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا ومالي، وتبادلا الآراء حول الوضع في منطقة الصحراء والساحل، بما في ذلك في جمهورية النيجر".فضلا عن ذلك، أكد الوزير الروسي خلال اللقاء، الذي عقد على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سعي موسكو "لمواصلة الجهود الرامية لدعم الاستقرار في مالي، بما في ذلك على منصة الأمم المتحدة".
https://sputnikarabic.ae/20230901/الأمم-المتحدة-لم-نتلق-بعد-رد-لافروف-على-مقترحات-غوتيريش-بشأن-صفقة-الحبوب-1080619406.html
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
الخارجية الروسية: بدء المباحثات بين لافروف والأمين العام للأمم المتحدة
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن بدء المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا في قناتها على تطبيق "تلغرام" مع صورة نشرتها، "بدء المفاوضات بين سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة
".
في سياق متصل، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المالي عبدالله ديوب تعزيز العلاقات بين البلدين والوضع في النيجر.
وجاء في بيان للخارجية الروسية، أن "وزيري الخارجية بحثا المسائل الآنية المتعلقة بمواصلة تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا ومالي، وتبادلا الآراء حول الوضع في منطقة الصحراء والساحل، بما في ذلك في جمهورية النيجر".
فضلا عن ذلك، أكد الوزير الروسي خلال اللقاء، الذي عقد على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سعي موسكو "لمواصلة الجهود الرامية لدعم الاستقرار في مالي، بما في ذلك على منصة الأمم المتحدة".