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https://sputnikarabic.ae/20230922/تعود-لآلاف-السنين-إعلام-الرئيس-الإيراني-يعود-إلى-بلاده-بهدايا-من-أمريكا-1081281292.html
"ترجع لآلاف السنين".. إعلام: الرئيس الإيراني يعود إلى بلاده بهدايا من أمريكا
"ترجع لآلاف السنين".. إعلام: الرئيس الإيراني يعود إلى بلاده بهدايا من أمريكا
أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، بهادري جهرمي، أمس الخميس، عودة 3506 ألواح أخمينية إلى بلاده تعود إلى آلاف السنين. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T06:44+0000
2023-09-22T07:02+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن عودة تلك الألواح الأثرية (في الفترة من 550 إلى 330 قبل الميلاد) إلى إيران يأتي تزامنا مع هبوط الطائرة التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي إلى طهران.ونقل بهادري جهرمي عن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أنه حمل معه هدايا تذكارية من ثقافة وحضارة وتاريخ إيران خلال عودته من أمريكا، ممثلة في 3506 ألواح أخمينية تم تهريبها من إيران منذ عهد رضا بهلوي وذلك بعد مشاورات جرت مع ما أسماه بـ"الجهات المعنية".وبدوره، أكد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، عزت الله ضرغامي، وجوده في مطار طهران، لاستقبال رئيس الجمهورية الذي حمل في طائرته 3506 ألواح تاريخية تعود إلى الفترة الأخمينية.وأشار الوزير الإيراني إلى أن "المتابعة المستمرة حققت نتائجها وفي نهاية المطاف استلمنا 9 صناديق من أمريكا زنة كل واحد منها 75 كيلو غراما تحتوي على مجموعة قيمة من التراث الثقافي والحضاري للبلاد".ولفت إلى أن "الألواح القديمة كانت محفوظة في معهد دراسة الثقافات القديمة وثقاقات غرب آسيا وشمال أفريقيا التابع لجامعة شيكاغو على مدى الأعوام الـ84 الماضية، قد أعيدت إلى إيران بفضل الجهود التي بذلتها وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيرانية والبعثة الدائمة للبلاد لدى الأمم المتحدة، وذلك بحسب الوكالة نفسها.وأضافت أن "المعهد الأمريكي كان من المفترض أن يستعير الألواح لمدة ثلاث سنوات للدراسة، لكن الأمر استغرق أكثر من ثمانية عقود لإعادتها إلى إيران، موضحة أنه سيتم تسليم الألواح، التي تمثل التراث الثقافي والحضاري لإيران، إلى المتاحف الإيرانية، منوهة إلى أنه سيتم أيضا إعادة ألواح أخرى إلى البلاد.ويذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد وصل على رأس وفد رفيع المستوى إلى نيويورك، يوم الاثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

"ترجع لآلاف السنين".. إعلام: الرئيس الإيراني يعود إلى بلاده بهدايا من أمريكا

06:44 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 07:02 GMT 22.09.2023)
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، بهادري جهرمي، أمس الخميس، عودة 3506 ألواح أخمينية إلى بلاده تعود إلى آلاف السنين.
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن عودة تلك الألواح الأثرية (في الفترة من 550 إلى 330 قبل الميلاد) إلى إيران يأتي تزامنا مع هبوط الطائرة التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي إلى طهران.
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ونقل بهادري جهرمي عن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أنه حمل معه هدايا تذكارية من ثقافة وحضارة وتاريخ إيران خلال عودته من أمريكا، ممثلة في 3506 ألواح أخمينية تم تهريبها من إيران منذ عهد رضا بهلوي وذلك بعد مشاورات جرت مع ما أسماه بـ"الجهات المعنية".
وبدوره، أكد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، عزت الله ضرغامي، وجوده في مطار طهران، لاستقبال رئيس الجمهورية الذي حمل في طائرته 3506 ألواح تاريخية تعود إلى الفترة الأخمينية.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن "المتابعة المستمرة حققت نتائجها وفي نهاية المطاف استلمنا 9 صناديق من أمريكا زنة كل واحد منها 75 كيلو غراما تحتوي على مجموعة قيمة من التراث الثقافي والحضاري للبلاد".
ولفت إلى أن "الألواح القديمة كانت محفوظة في معهد دراسة الثقافات القديمة وثقاقات غرب آسيا وشمال أفريقيا التابع لجامعة شيكاغو على مدى الأعوام الـ84 الماضية، قد أعيدت إلى إيران بفضل الجهود التي بذلتها وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيرانية والبعثة الدائمة للبلاد لدى الأمم المتحدة، وذلك بحسب الوكالة نفسها.
وأضافت أن "المعهد الأمريكي كان من المفترض أن يستعير الألواح لمدة ثلاث سنوات للدراسة، لكن الأمر استغرق أكثر من ثمانية عقود لإعادتها إلى إيران، موضحة أنه سيتم تسليم الألواح، التي تمثل التراث الثقافي والحضاري لإيران، إلى المتاحف الإيرانية، منوهة إلى أنه سيتم أيضا إعادة ألواح أخرى إلى البلاد.
ويذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد وصل على رأس وفد رفيع المستوى إلى نيويورك، يوم الاثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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