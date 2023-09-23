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https://sputnikarabic.ae/20230923/بعد-توقف-دام-8-سنوات-استئناف-رحلات-مصر-للطيران-للشحن-الجوي-من-مصر-إلى-أمريكا-1081306023.html
بعد توقف دام 8 سنوات.. استئناف رحلات "مصر للطيران" للشحن الجوي من مصر إلى أمريكا
بعد توقف دام 8 سنوات.. استئناف رحلات "مصر للطيران" للشحن الجوي من مصر إلى أمريكا
أعلن وزير الطيران المدني المصري، محمد عباس حلمي، يوم الجمعة، استئناف شركة مصر للطيران للشحن الجوي من مصر إلى الولايات المتحدة بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T04:06+0000
2023-09-23T04:06+0000
مصر للطيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأكد حلمي، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنفيذ إجراءات الأمن الإضافية داخل منظومة الطيران المدني، وتأمين الأفراد والمنشآت والرحلات على أعلى مستويات السلامة والأمان، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.وأفاد البيان بأن وفدًا من إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) أكمل عمليات التفتيش ومراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة في مطار القاهرة الدولي وعلى متن رحلات الركاب والبضائع لشركة مصر للطيران، وذلك بعد زيارة استغرقت نحو أسبوع.وختم البيان بأن أعضاء وفد إدارة أمن النقل الأمريكية أشادوا بالالتزام القوي من الجانب المصري بتنفيذ كافة الإجراءات الأمنية والتأمينية بمطار القاهرة الدولي، وعلى متن رحلات شركة مصر للطيران، مما يتوافق مع أعلى معايير الأمان والسلامة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230908/شركة-طيران-البحر-الأحمر-المصرية-توقف-رحلاتها-إلى-موسكو-مؤقتا-لأسباب-تقنية-1080807137.html
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مصر للطيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مصر للطيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بعد توقف دام 8 سنوات.. استئناف رحلات "مصر للطيران" للشحن الجوي من مصر إلى أمريكا

04:06 GMT 23.09.2023
© AFP 2023مصر للطيران
مصر للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© AFP 2023
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أعلن وزير الطيران المدني المصري، محمد عباس حلمي، يوم الجمعة، استئناف شركة مصر للطيران للشحن الجوي من مصر إلى الولايات المتحدة بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.
وأكد حلمي، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنفيذ إجراءات الأمن الإضافية داخل منظومة الطيران المدني، وتأمين الأفراد والمنشآت والرحلات على أعلى مستويات السلامة والأمان، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.
وأفاد البيان بأن وفدًا من إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) أكمل عمليات التفتيش ومراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة في مطار القاهرة الدولي وعلى متن رحلات الركاب والبضائع لشركة مصر للطيران، وذلك بعد زيارة استغرقت نحو أسبوع.
مطار شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
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8 سبتمبر, 09:24 GMT
وختم البيان بأن أعضاء وفد إدارة أمن النقل الأمريكية أشادوا بالالتزام القوي من الجانب المصري بتنفيذ كافة الإجراءات الأمنية والتأمينية بمطار القاهرة الدولي، وعلى متن رحلات شركة مصر للطيران، مما يتوافق مع أعلى معايير الأمان والسلامة الدولية.
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