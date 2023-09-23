https://sputnikarabic.ae/20230923/رونالدو-يبلغ-نادي-النصر-السعودي-بقرار-نهائي-بشأن-مستقبله-1081314946.html
رونالدو يبلغ نادي "النصر" السعودي بقرار نهائي بشأن مستقبله
رونالدو يبلغ نادي "النصر" السعودي بقرار نهائي بشأن مستقبله
كشف إعلامي رياضي سعودي عن قرار حاسم اتخذه نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بشأن مستقبله، بعد مرور 9 أشهر على انضمامه إلى نادي "النصر" السعودي. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T11:27+0000
2023-09-23T11:27+0000
2023-09-23T11:31+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
رياضة
الأخبار
السعودية
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وكتب الإعلامي الرياضي، عبد العزيز العصيمي، وهو عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "خاص: هداف العالم وهداف العرب وهداف روشن والأسطورة الأول بتاريخ العالم أخبر "النصر" رغبته بأن تكون نهاية مشواره الكروي بنادي "النصر" فقط"، وفقا لموقع "جول".وتابع العصيمي في تغريدته، التي نشرت أمس الجمعة: "الأسطورة لن يلبس شعار آخر بعد شعار النصر".ونقل الإعلامي السعودي الخبر عن مصادر لم يسمها.وأمس الجمعة، أدى نجم فريق "النصر" السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقصة "العرضة" السعودية الشعبية، احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ93.أظهر مقطع فيديو نشره نادي النصر عبر حسابه على موقع "إكس"، يوم أمس الجمعة، رونالدو وماني وعددا من اللاعبين الآخرين وهم يرتدون الزي التقليدي السعودي ويرقصون "العرضة".ويمتلك نادي النصر السعودي كوكبة من النجوم الأجانب، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس، والعاجي سيكو فوفانا.وانضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي "النصر" السعودي، في يناير/ كانون الثاني 2023، بعد مغادرته فريق "مانشيتر سيتي"، وجعلت صفقة تعاقد اللاعب البالغ من العمر 38 عاما مع النادي السعودي، رونالدو أعلى لاعب كرة قدم أجرا في التاريخ، براتب 200 مليون يورو سنويا، حتى نهاية عقده في عام 2025.
https://sputnikarabic.ae/20230919/رونالدو-يلتقي-بفتاة-إيرانية-تستخدم-قدميها-في-رسم-لوحاتها-فيديو-1081204146.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, رياضة, الأخبار, السعودية
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, رياضة, الأخبار, السعودية
رونالدو يبلغ نادي "النصر" السعودي بقرار نهائي بشأن مستقبله
11:27 GMT 23.09.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 23.09.2023) تابعنا عبر
كشف إعلامي رياضي سعودي عن قرار حاسم اتخذه نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بشأن مستقبله، بعد مرور 9 أشهر على انضمامه إلى نادي "النصر" السعودي.
وكتب الإعلامي الرياضي، عبد العزيز العصيمي، وهو عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "خاص: هداف العالم وهداف العرب وهداف روشن والأسطورة الأول بتاريخ العالم أخبر "النصر" رغبته بأن تكون نهاية مشواره الكروي بنادي "النصر" فقط"، وفقا لموقع
"جول".
وتابع العصيمي في تغريدته، التي نشرت أمس الجمعة: "الأسطورة لن يلبس شعار آخر بعد شعار النصر".
ونقل الإعلامي السعودي الخبر عن مصادر لم يسمها.
وأمس الجمعة، أدى نجم فريق "النصر" السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقصة "العرضة" السعودية الشعبية
، احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ93.
أظهر مقطع فيديو نشره نادي النصر عبر حسابه على موقع "إكس"، يوم أمس الجمعة، رونالدو وماني وعددا من اللاعبين الآخرين وهم يرتدون الزي التقليدي السعودي ويرقصون "العرضة
".
ويمتلك نادي النصر السعودي كوكبة من النجوم الأجانب، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو
، ومواطنه أوتافيو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس، والعاجي سيكو فوفانا.
وانضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي "النصر" السعودي، في يناير/ كانون الثاني 2023، بعد مغادرته فريق "مانشيتر سيتي"، وجعلت صفقة تعاقد اللاعب البالغ من العمر 38 عاما مع النادي السعودي، رونالدو أعلى لاعب كرة قدم أجرا في التاريخ، براتب 200 مليون يورو سنويا، حتى نهاية عقده في عام 2025.