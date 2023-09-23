https://sputnikarabic.ae/20230923/مصدر-لـسبوتنيك-واشنطن-مسؤولة-عن-عرقلة-عودة-سوريا-إلى-محيطها-العربي-1081307404.html

مصدر لـ"سبوتنيك": واشنطن مسؤولة عن عرقلة عودة سوريا إلى محيطها العربي

مصدر لـ"سبوتنيك": واشنطن مسؤولة عن عرقلة عودة سوريا إلى محيطها العربي

أفاد مصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد سوريا، حالت دون إعادة دمج سوريا في العالم العربي، الأمر الذي كان... 23.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-23T06:31+0000

2023-09-23T06:31+0000

2023-09-23T06:31+0000

العالم

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن اللجنة الخاصة لجامعة الدول العربية التي أُنشئت في مايو/ أيار الماضي، لحل الأزمة السورية، جمدت اتصالاتها مع ممثلي الرئيس السوري بشار الأسد.وأشار المصدر إلى أن المملكة العربية السعودية هي التي بذلت جهودا إقليمية لاستئناف المفاوضات مع سوريا، بعد 12 عاما من العزلة في الشرق الأوسط، بينما وافقت دول مثل الكويت وقطر والمغرب في البداية على مضض على قبول سوريا في جامعة الدول العربية، وتغيير موقفها فقط على أمل استقرار البلاد من خلال استعادتها الاقتصادية، والتي نتج عنها استعادة عضوية سوريا في المنظمة في مايو.وأوضح المصدر أن العقوبات الأمريكية أعاقت وبشكل كبير، خطط الدعم المالي لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب، أي "قانون قيصر" الذي تم تبنيه في عام 2020، وإضافة مشروع قانون "ضد تطبيع نظام الأسد" في مايو 2023، بهدف زيادة توسيع العقوبات ضد من يقدمون الدعم المالي والتكنولوجي للمجموعات والشركات السورية. وحاليا، يحق لحكومة الولايات المتحدة فرض عقوبات حتى نهاية عام 2025، وسيمدد التشريع الجديد، إذا تم اعتماده، هذه الصلاحيات حتى عام 2032.وتتعرض سوريا لضغوط من العقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الفردية، منذ بداية الأزمة في البلاد في عام 2011.

https://sputnikarabic.ae/20230923/مصر-تؤكد-التزامها-الثابت-بتوفير-كافة-أوجه-الدعم-لتثبيت-الهدنة-الإنسانية-في-اليمن-1081306244.html

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