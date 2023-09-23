https://sputnikarabic.ae/20230923/وزير-الخارجية-الروسي-يشير-إلى-احتمالية-زيارة-كوريا-الشمالية-الشهر-المقبل-1081333359.html

وزير الخارجية الروسي يشير إلى احتمالية زيارة كوريا الشمالية الشهر المقبل

وزير الخارجية الروسي يشير إلى احتمالية زيارة كوريا الشمالية الشهر المقبل

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه قد يزور كوريا الشمالية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في إطار متابعة للاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير... 23.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-23T21:24+0000

2023-09-23T21:24+0000

2023-09-23T22:17+0000

سيرغي لافروف

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

بيونغ يانغ

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/17/1081332670_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_638e3503912d13a37c9c68762011f2e5.jpg

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي بعد كلمته في الأمم المتحدة، اليوم السبت، وكان ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أكد الاثنين الماضي، أن روسيا ستواصل تطوير الاتصالات مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، على مستوى دولي؛ مشيرا إلى أنه لا توجد قرارات لمجلس الأمن الدولي تحظر ذلك.وقال نيبينزيا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، الاثنين الماضي: "في يوليو/تموز من هذا العام، زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بيونغ يانغ". مشيرا أيضاً إلى الاجتماع الذي عقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم والكوري الشمالي، في 13 سبتمبر/أيلول الجاري".وأشار نيبينزيا إلى أن تخفيف بيونغ يانغ، القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، كان بمثابة حافز لاستعادة الاتصالات بين روسيا وكوريا الديمقراطية، على مستوى دولي.وأضاف: "سنواصل تطوير مثل هذه الاتصالات في المستقبل، بما يخدم مصالح بلدينا، وهذا ليس محظورا بموجب أي قرار لمجلس الأمن الدولي".وختم نيبينزيا بتوضيح أنه، بالنسبة لموسكو، فإن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، "هي حقاً جارة وشريكة مهمة، تقيم معها روسيا علاقات ودية، منذ عقود".وفي وقت سابق، أكمل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زيارته إلى روسيا، وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات معه في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

https://sputnikarabic.ae/20230922/حزب-العمال-الكوري-زيارة-كيم-جونغ-أون-لروسيا-غيرت-الوضع-السياسي-العالمي-1081278204.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سيرغي لافروف, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, بيونغ يانغ, روسيا, منظمة الأمم المتحدة