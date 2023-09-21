https://sputnikarabic.ae/20230921/محمد-بن-سلمان-سنحصل-على-سلاح-نووي-إذا-تمكنت-إيران-من-الحصول-عليه-1081252164.html
محمد بن سلمان: سنحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه
محمد بن سلمان: سنحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه
قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن إيران ستخوض معركة كبيرة مع بقية العالم إذا حصلت على السلاح النووي وقامت باستخدامه. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T05:49+0000
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جاء ذلك في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية وصف فيها إمكانية حصول طهران على السلاح النووي بـ "الخطوة السيئة".كما تحدث ولي العهد السعودي عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلا إن المملكة تقترب من هذه الخطوة، لكنه شدد على أهمية القضية الفلسطينية للمفاوضات الخاصة بها.وتابع: "لدينا مفاوضات الآن وعلينا أن ننتظر نتائجها ونأمل أن يقود ذلك لتسهيل حياة الفلسطينيين وأن تجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط".وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هناك إمكانية للتوصل إلى سلام تاريخي مع السعودية وإنهاء الخلافات مع العالم العربي، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ولفت نتنياهو إلى أن تطبيع العلاقات مع السعودية سيقطع شوطا طويلا نحو إقرار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.يذكر أن تل أبيب وقعت اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، في أواخر عام 2020، برعاية أمريكية، وتسعى حاليا لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية، التي تؤكد مرارا أن هذا الأمر مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.كما أن هناك تقارير عن أن السعودية تربط ملف التطبيع أيضا بحصولها على محطة نووية سلمية بمساعدة أمريكية، وهو الأمر الذي يخشى مسؤولون إسرائيليون من خروجه عن السيطرة في المستقبل.
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https://sputnikarabic.ae/20230920/أردوغان-ونتنياهو-يلتقيان-للمرة-الأولى-فيديو-1081213212.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران
محمد بن سلمان: سنحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه
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قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن إيران ستخوض معركة كبيرة مع بقية العالم إذا حصلت على السلاح النووي وقامت باستخدامه.
جاء ذلك في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية وصف فيها إمكانية حصول طهران
على السلاح النووي بـ "الخطوة السيئة".
وأضاف ابن سلمان: "سنحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه".
كما تحدث ولي العهد السعودي عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلا إن المملكة تقترب من هذه الخطوة، لكنه شدد على أهمية القضية الفلسطينية للمفاوضات الخاصة بها.
وتابع: "لدينا مفاوضات الآن وعلينا أن ننتظر نتائجها ونأمل أن يقود ذلك لتسهيل حياة الفلسطينيين وأن تجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط".
وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هناك إمكانية للتوصل إلى سلام تاريخي مع السعودية وإنهاء الخلافات مع العالم العربي، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي
جو بايدن، أمس الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت نتنياهو إلى أن تطبيع العلاقات مع السعودية
سيقطع شوطا طويلا نحو إقرار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
يذكر أن تل أبيب وقعت اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، في أواخر عام 2020، برعاية أمريكية، وتسعى حاليا لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية
، التي تؤكد مرارا أن هذا الأمر مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.
كما أن هناك تقارير عن أن السعودية تربط ملف التطبيع أيضا بحصولها على محطة نووية سلمية بمساعدة أمريكية، وهو الأمر الذي يخشى مسؤولون إسرائيليون من خروجه عن السيطرة في المستقبل.