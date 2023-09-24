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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230924/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1081356060.html
وزارة الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
وزارة الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة بريانسك. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T20:41+0000
2023-09-24T20:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وذكرت الوزارة في بيان: "في 24 أيلول/ سبتمبر، في حوالي الساعة 22.20 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف على أراضي روسيا".وأكد البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرة أوكرانية دون طيار فوق منطقة بريانسك".وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة كورسك.وذكرت الوزارة في بيان: "في 24 سبتمبر، في حوالي الساعة 20.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف على أراضي روسيا".وأضافت أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية دون طيار فوق منطقة كورسك".وأكدت أيضا في وقت سابق أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك.وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر فادحة.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230924/قذيفة-روسية-تحول-برادلي-أمريكية-إلى-فتات-فيديو-1081355816.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

وزارة الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

20:41 GMT 24.09.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة بريانسك.
وذكرت الوزارة في بيان: "في 24 أيلول/ سبتمبر، في حوالي الساعة 22.20 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف على أراضي روسيا".
وأكد البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرة أوكرانية دون طيار فوق منطقة بريانسك".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة كورسك.
وذكرت الوزارة في بيان: "في 24 سبتمبر، في حوالي الساعة 20.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف على أراضي روسيا".
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وأضافت أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية دون طيار فوق منطقة كورسك".
وأكدت أيضا في وقت سابق أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر فادحة.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
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