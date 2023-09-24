https://sputnikarabic.ae/20230924/الكويت-تتحرك-سريعا-بعد-فيديو-المهدي-المنتظر-1081341552.html
الكويت تتحرك سريعا بعد فيديو "المهدي المنتظر"
الكويت تتحرك سريعا بعد فيديو "المهدي المنتظر"
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، جدلا واسعا بين مستخدمي الإنترنت داخل الكويت. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T10:40+0000
2023-09-24T10:40+0000
2023-09-24T10:49+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607403_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_becb555f624ea0f21a0bbd95a2efea31.jpg
ويبين الفيديو سيدة تسير داخل أحد المراكز التجارية في الكويت وتصرخ بصوت عالي، وتدّعي أنها "المهدي المنتظر".وأصدرت السلطات الكويتية بيانا، أكدت فيه أنها ستتخذ إجراءات بحق صاحبة الفيديو.وأعلن الإعلام الأمني الكويتي عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الجمعة الماضي، أنه "تحرك بعد مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن ظهور سيدة في أحد المجمعات التجارية بحالة غير طبيعية".وتابع، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية الكويتية "اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة من قبل الجهات المعنية".
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607403_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_821effab9aac7b2ceb00b0895bf048f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
نادي الفيديو, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت تتحرك سريعا بعد فيديو "المهدي المنتظر"
10:40 GMT 24.09.2023 (تم التحديث: 10:49 GMT 24.09.2023) تابعنا عبر
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، جدلا واسعا بين مستخدمي الإنترنت داخل الكويت.
ويبين الفيديو سيدة تسير داخل أحد المراكز التجارية في الكويت وتصرخ بصوت عالي، وتدّعي أنها "المهدي المنتظر".
وأصدرت السلطات الكويتية
بيانا، أكدت فيه أنها ستتخذ إجراءات بحق صاحبة الفيديو.
وأعلن الإعلام الأمني الكويتي عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الجمعة الماضي، أنه "تحرك بعد مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن ظهور سيدة في أحد المجمعات التجارية بحالة غير طبيعية".
وتابع، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية الكويتية
"اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة من قبل الجهات المعنية".